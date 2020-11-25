заработок криптовалют защищенный смарт-контрактами

Отправлено Сегодня, 05:02

Приветствую! Прошу прощения за беспокойство. Хочу предложить вам рассмотреть проект.



Недавно русскоязычное издание "CryptoConsulting" рассказало о нашем проекте. Подробности по ссылке.

http://cryptoconsulting.info/ru/kraudfanding-2-0/

ToGETher это проект, целью которого является создание криптовалютной платформы, которая станет площадкой со множеством вариантов заработка для пользователей и гарантией возврата средств инвесторам, которые могут оказаться жертвами экзит скама из-за деятельности продвигаемых на нашей площадке проектов.



Одна из наших основных целей, это формирование отзывчивого сообщества и создание глобального кластера, внутри которого ICO и токен сэйлы будут регулироваться внутренними нормами сообщества. Таким образом, мы хотим предложить проектам базу заинтересованных в заработке инвесторов, а пользователям - уверенность в судьбе их инвестиций и повышение общего уровня финансируемых ими проектов.



Больше о нашем проекте и целях вы сможете узнать на нашем сайте: https://togethers.club/main_page_eng/

Или в нашем White Paper: https://togethers.club/whitepaper-eng/

Мы предлагаем вам возможность неограниченно зарабатывать прямо из дома, отточить свои лидерские качества, став при этом главой крупной преуспевающей бизнес-структуры, и по итогу - встать у истоков глобального сообщества, деятельность которого окажет влияние на последующее развитие криптовалютного рынка, в целом.



На данном этапе мы предлагаем заработок посредством формирования партнерских структур внутри смарт-контрактов опубликованных в сети ETH и TRON. Никаких менеджеров, особых дней для выплат и необходимости во всем полагаться на основателей. Система полностью автономна. Ваш доход начисляется вам сразу же, как только ваш партнер присоединяется к проекту. Смарт-контракт автоматически формирует транзакцию и повлиять на эту логику извне - попросту невозможно. Зарабатывать можно будет даже если проект ToGETher провалится. Потому как смарт-контракты уже опубликованы в блокчейнах, а значит, что будут существовать и работать согласно прописанной логике до тех пор пока существуют Ethereum и TRON.



Адреса смарт-контрактов и информацию по ним, ты сможешь найти по этим ссылкам:



ETH: https://togethers.club/ethereum/

TRX: https://togethers.club/tron/

Люди с небольшим опытом нередко приравнивают подобные проекты к схемам Понци. Чем наша идея отличается от подобного рода предприятий, ты сможешь узнать в этой статье: https://togethers.club/blog/pochemy_nash_proekt_ne_ponzi/

Наш проект только начинает свою деятельность, поэтому это отличное время для того, чтобы присоединиться!



Присоединяйся к нашему сообществу в Telegram, зарабатывай без ограничений и становись частью той силы, что очень скоро изменит этот ставший привычным мир.

https://t.me/ToGETher_global