SmartID моментальная идентификация Qiwi, Яндекс (ЮMoney) кошельков.

Отправлено Сегодня, 11:29

Доброго времени суток, уважаемые форумчане!!!

Хотел бы с Вами поделится отличной возможностью проходить моментальную верификацию кошелька Qiwi, Яндекс (юМани).

Сделать это мы можем при помощи надежного и проверенного партнера SmartID.

SmartID - это единственный официальный партнер и Qiwi, и Яндекса (ЮMoney) в Украине. С его помощью вы сможете упрощенно пройти процедуру верификации вашего кошелька МОМЕНТАЛЬНО. Всего доступно 19 стран для идентификации.

Использование SmartID надежно и безопасно

- Ваши персональные данные всегда защищены

Smartid.live - Официальная онлайн идентификация в ЮMoney/Яндекс.Деньгах - доступно в Украине и Казахстане. Являемся официальным партнером Яндекса. Сама процедура происходит моментально.

Smartid.in.ua - Идентификация КИВИ кошелька Онлайн. Услуга так же доступна для 19 стран. Процедура проходит моментально.