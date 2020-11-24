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SmartID моментальная идентификация Qiwi, Яндекс (ЮMoney) кошельков.

Автор темы SmartID, Сегодня, 11:29

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#1 SmartID

SmartID

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Отправлено Сегодня, 11:29

Доброго времени суток, уважаемые форумчане!!!

Хотел бы с Вами поделится отличной возможностью проходить моментальную верификацию кошелька Qiwi, Яндекс (юМани).

Сделать это мы можем при помощи надежного и проверенного партнера SmartID.  

 SmartID - это единственный официальный партнер и Qiwi, и Яндекса (ЮMoney) в Украине. С его помощью вы сможете упрощенно пройти процедуру верификации вашего кошелька МОМЕНТАЛЬНО. Всего доступно 19 стран для идентификации.

Использование SmartID надежно и безопасно

 - Ваши персональные данные всегда защищены 

Smartid.live - Официальная онлайн идентификация в ЮMoney/Яндекс.Деньгах - доступно в Украине и Казахстане. Являемся официальным партнером Яндекса. Сама процедура происходит моментально. 

Smartid.in.uaИдентификация КИВИ кошелька Онлайн. Услуга так же доступна для 19 стран. Процедура проходит моментально. 

 


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