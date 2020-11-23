ALTVPN.com - анонимный и безопасный VPN и Прокси сервис

Отправлено Сегодня, 17:03





Компания ALTVPN.com создана в 2015 году предлагает услуги VPN, Приватные прокси и Пакетные прокси



Услуга VPN:



На выбор вам будет доступно 3 тарифных плана: один месяц, пол года, один год

Возможность дополнительной функции Личный IP-адрес

Работает на всех устройствах: Windows, IOS, Android, Linux, Mac OS, Роутеры и даже на Smart-TV

Есть возможность протестировать услугу бесплатно в течении суток.

В вашем распоряжении 102 сервера в 32 странах мира, переключение происходит на лету.



Тарифные планы VPN:



Один месяц использования - 359 рублей

Полугодовой тарифный план - 1199 рублей

Годовой тарифный план - 1799 рублей.



Перейти на сайт и приобрести подписку: https://altvpn.com/ru/vpn/

Ограниченный промо-код: MIPED на скидку в размере 10% на услугу VPN







Услуга Приватные прокси:



Более 40 под сетей класса А

Прокси более чем из 30+ стран мира

Подойдут под любые социальные сети, программы по раскруткам, БК, а так же под любые ваши цели.

Возможность покупки от одной штуки, до неограниченного количества.

При покупке вы получаете сразу оба протокола HTTP(s) и Socks5

Прокси работают по логину и паролю либо по привязке к IP- адресу





Тарифные планы Приватные прокси:



Цена начинается от 100 рублей за шутку в месяц

Присутствует система лояльности, скидку можно получить до 40% при разных обьемах



Перейти на сайт и выбрать количество прокси: https://altvpn.com/ru/proxy/

Ограниченный промо-код: MIPED на скидку в размере 10% на услугу Приватные прокси





Услуга Пакетные прокси:



Прокси более чем из 30+ стран мира

Подойдут под любые социальные сети, программы по раскруткам, БК, а так же под любые ваши цели.

При покупке вы получаете сразу оба протокола HTTP(s) и Socks5

Прокси работают по логину и паролю либо по привязке к IP- адресу



Тарифные планы Пакетные прокси:



25 адресов - 1100 рублей

50 адресов - 2000 рублей

100 адресов - 3750 рублей

200 адресов - 6200 рублей

500 адресов - 14500 адресов

1000 адресов 28000 рублей



Перейти на сайт и выбрать пакет прокси: https://altvpn.com/ru/proxy-packet/





У нас так же присутствует партнерская программа, благодаря которой вы сможете зарабатывать вместе с нами до 35% за любую продажу на нашем сайте



Новая функция "Лови удачу" каждый 100 тысячный посетитель нашего сайта получит скидку 50% на любую нашу услугу, если его IP адрес окажется счастливым, достаточно зайти на сайте и поймать удачу https://altvpn.com/ru/lucky-ip/



Платежные методы:



PayPal, Visa, MasterCard, Bitcoin, Webmoney, Qiwi, Yandex и многое другое.



Связь с нами:



Наш сайт: https://altvpn.com

Служба поддержки: support@altvpn.com

Руководство: admin@altvpn.com





Социальные группы:



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