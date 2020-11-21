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Изделия ручной работы

Автор темы irapershina, Вчера, 18:18

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#1 irapershina

irapershina

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Отправлено Вчера, 18:18

Изделия ручной работы из глины, гипса, металла, дерева и других натуральных материалов вы можете выбрать и заказать доставку вот на этом сайте https://дом-ремёсел.рф , такие изделия отлично подходят для подарков близким вам людям.

 

 

 


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