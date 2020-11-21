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По настоящему анонимный и надежный VPN-сервис Safe-Inet. Работаем с 20

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Обычный Отправлено Сегодня, 08:36 Анонимный VPN-сервис Safe-Inet



Факты о нас: Работаем с 2009 года и имеем огромную базу положительных отзывов

Бесплатно предоставляем 3 часовой период для тестирования сервиса (обратитесь в чат техподдержки на сайте)

Используем только абузоустойчивых провайдеров и настоящие выделенные сервера, а на дешевые VPS. В отличии от бюджетных VPN, сервера контролируются только нами, а не кем угодно, что важно для вашей анонимности

Ваш интернет-провайдер не узнает о ваших подключениях: трафик никак не подписывается и полностью анонимен

Наши сервера изменяют TTL (Time To Live) пакета. По значению TTL пришедшего пакета возможно определить через сколько маршрутизаторов прошел пакет, что позволяет определить через сколько хостов находится компьютер, т.е. «расстояние» до вас. Измененное значение TTL исключает такую возможность

Подключение к серверам происходит по IP-адресам, а не по адресам доменов. Поэтому в записях интернет-провайдера будет фигурировать только информация о подключении к какому-то IP-адресу

Каждый VPN-сервер является DNS-сервером, что в совокупности с правильной настройкой системы или использовании нашего клиента исключает утечку информации о DNS-провайдера

Не будет «сюрпризов» в виде неработающего сервиса, с 2009 года наш Uptime 99.9%

Не собираем статистику, логи активности и любую другую личную информацию пользователей на серверах

Клиент с протектором, который сам обновляет конфигурации и отключает доступ к Интернету при обрыве соединения с VPN-сервером

24/7 техническая поддержка через онлайн-чат, систему тикетов, E-Mail, Jabber и Telegram

Самые низкие цены. При оплате за год $190 ($15.83 в месяц) вы получаете доступ к 39 SingleVPN и DoubleVPN, 37 TripleVPN, QuadroVPN и PentaVPN по протоколу OpenVPN и к 39 SingleVPN серверам по протоколу PPTP. Такого соотношения цены/качества/анонимности нет ни у кого

Предоставляем 72 часа после оплаты moneyback по запросу без объяснения причин Доступно 27 стран: Австралия

Австрия

Болгария

Бразилия

Великобритания

Германия

Италия

Канада

Корея

Латвия

Люксембург

Малайзия

Нидерланды

Панама

Польша

Россия

Румыния

Сингапур

США

Турция

Украина

Франция

Чехия

Швейцария

Швеция

Эстония

Япония Тарифы: 1 день - $1.3

7 дней - $7.5

1 месяц - $20 (Хит)

3 месяца - $55

6 месяцев - $105

1 год - $190

Личный VPN с выделенным IP на 1 месяц - $20 (Хит) Оплата подписки любыми способами: Bitcoin

WebMoney

PerfectMoney

Другие криптовалюты: Litecoin, Ethereum, ZCash

Банковские карты, QIWI, Яндекс.Деньги и другие Наш сайт: Safe-Inet VPN (%5BURL%5D https://safe-inet.com [/url])

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