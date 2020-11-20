Ставки на спорт, бездепозитные бонусы!

Отправлено Вчера, 21:49

Если вы обожайте спорт и маракуете в нем, результат многих состязатель может казаться вам предсказанным. Свои знания можно использовать, делая ставки на исход тех или иных особых событий. Это помогает с новым интересом смотреть трансляции и посещать спортивные действия. Сегодня для того, чтобы сделать ставку и увести деньги со счета, даже не требуется посещать офис букмекерской фирмы - такие сервисы давно доступны онлайн.

Как выбрать букмекерскую компанию.

Чтобы выбрать букмекера, посмотрите его интернет-сайт. Обратите внимание на:

1) Количество происшествий в линии. Линия - это список всех атлетических событий, на которые можно проставить. В ней должны быть интересные вам виды спорта и подробная роспись - ставки не только на исход матча, но и на прибавочные показатели - сравнение голов, форы, индивидуальные результаты игроков. Рекомендуем, ознакомиться с пресс - публикацией: ставки на спорт на нашем сайте.

2) Отзывы о конторе. Убедитесь, что букмекер вовремя платит выигрыши, заручает быстрый вывод денег, проводит честные акции и отдает призы.

3) Количество событий в лайве. Лайв - это пари, которое букмекер предлагает заключить во время матча. Коэффициенты в лайве со временем меняются. Так, можно поймать букмекера на завышенном коэффициенте или отыграться, если узловой ставка на событие проиграла.

4) Интерфейс сайта. Вам должно быть комфортно использовать сайтом. Чем проще и понятнее интерфейс, тем удобнее следить за факторами и выбирать варианты для ставки.

Большинство тех кто начинает бетторов считают, что ставки на спорт - это простое и рентабельность занятие. Но это не так, иначе все, кто заключает пари на спортивные матчи, уже давно бы обогатились, а букмекерские конторы разорились. Всё как раз наоборот - БК получают колоссальные прибыли, а многие игроки сливают большие депозиты. Доход со спортивных ставок - это не быстрые и беглые деньги. Вся эта деятельность связана с большими временными затратами и требует вложения интеллектуальных сил. Однако заработок на ставках возможен, это доказывает пример множества туземных и зарубежных капперов.

Основные правила, которых должен придерживаться новичок в ставках:

- Развивать самодисциплину, выдержку. Каждая ставка должна делаться только из холодного расчёта, а не под влиянием эмоций и желаний. Все решения должны быть сознательными и обоснованными.

- Не ставить беспорядочно на всё подряд, тщательно подбирать матчи, результат которых можно наиболее точно прогнозировать.

- Выделить для служб беттингом рабочие часы. Это ежедневное время, которое вы можете посвятить предматчевому анализу и заключению пари без ущерба для основной работы и семейной жизни.

Лайфхаки, как не уйти в минус.

Важно составить для себя ряд правил, как ставить на спорт. Строго их придерживаясь, гарантированно удастся сразу не уйти в минус.

- После проигрыша не пытайтесь сразу отыграться, если нет подходящих событий, хорошо проанализированных матчей, иначе это приведет к еще большему фиаско.

- Откажитесь от крупных ставок: 5% от банка - ваш предел.

- Изучайте социологическую информацию, интересуйтесь мнением экспертов, соотносите его с своими умозаключениями.

- Внимательно изучайте и анализируйте каждый матч. Ставки наобум - прямой путь к потере всех денег.