Бесплатный вебинар «Убеждения, которые мешают нам жить»

Отправлено Сегодня, 08:24

Листая ленты социальных сетей, можно легко отловить в голове мысли вроде «Ну да, у них есть возможности, а я даже курс не могу купить», или «Я же начинающий специалист, ко мне не придут клиенты такого уровня», или вообще «Успех не для меня, я по жизни неудачник».

С таким тяжелым багажом убеждений и вправду сложно что-то изменить в своей жизни. Хочется завернуться в одеяло и грустить в подушку, стать незаметным и прожить свою жизнь в рутине и скуке. Но ведь в глубине души вы знаете, что возможен другой сценарий развития событий!

Да, просто сидя один на один со своими угнетающими мыслями, сложно выбраться из этого состояния. Если же вы научитесь работать со своими убеждениями, вы можете получить то, что сейчас кажется фантастикой!

На вебинаре «Убеждения, которые мешают нам жить» тренер и коуч Анна Парьева поделится опытом и техниками, которые помогли ей избавиться от множества убеждений. В ваших руках эти знания откроют тысячи возможностей, о которых вы сейчас и не подозреваете. Прямо на вебинаре вы получите практику, которая обнаружит ваши ограничивающие убеждения и поможет изменить их на поддерживающие.

Регистрация на вебинар: https://system-itc.r...hayut-nam-zhit/

Что вы узнаете на вебинаре?

Убеждения – что это и откуда они у нас.

Ограничивающие и поддерживающие убеждения в нашей жизни.

7 типов ограничивающих убеждений.

Как ограничивающие убеждения мешают нам жить.

Как определить ограничивающие убеждения.

Что такое коучинг , и как коучинг помогает понять свои ограничивающие убеждения и поменять их на поддерживающие.

Алгоритм закрепления новых убеждений.

Практическая техника « Замена убеждений », которую вы сможете сделать прямо на вебинаре.

БОНУС! Чек-лист «Замена убеждений», который останется с вами навсегда! Еще один бонус мы подготовили для тех, кто будет с нами до конца вебинара.

При чем тут коучинг?

Коучинг – эффективная методика в работе с убеждениями, которая подходит для самостоятельной работы, не требует глубокого анализа прошлого и обращения к психологу.

Кому вообще коучинг будет полезен?

всем, кто ищет новые подходы в работе, т.к. привычные не дают результат;

всем, кто стремится к личностному развитию, улучшению качества жизни, налаживанию коммуникации с другими людьми, отношений в семье;

тем, кто в растерянности и не знает, в какую сторону двинуться;

тем, кто хочет перемен в своей жизни и готов действовать;

всем, кто хочет освоить новую профессию;

всем, кто хочет помогать людям и получить инструменты для этой деятельности;

родителям детей и, в особенности, подростков;

консультантам во всех сферах, психологам, психотерапевтам, менторам и наставникам;

владельцам компаний, руководителям, топ-менеджерам, предпринимателям;

HR-специалистам, руководителям службы персонала, бизнес-тренерам.

Регистрация на вебинар: https://system-itc.r...hayut-nam-zhit/

Ведущий – Анна Парьева

Коуч ACSTH ICF

Сертифицированный бизнес-тренер (2500+ человек обучено)

Сертифицированный эксперт по работе с вовлеченностью (350+ опросов и разборов с командами)

Руководитель HR проектов

Автор и разработчик гибридных программ обучения

Автор статей для федеральных СМИ



Специализация в коучинге:

Коуч трудоголиков

Коуч личностного роста

Коуч в HR

Дата и время: 25 ноября 2020 г. с 12:00 до 14:00 по МСК

Контакты (пишите и звоните с любыми вопросами)

Андрей

Тел./Whatsapp: 8 (902) 524-64-06

Регистрация на вебинар: https://system-itc.r...hayut-nam-zhit/