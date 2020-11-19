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котировки Форекс

Автор темы Itak, Сегодня, 21:06

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#1 Itak

Itak

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Отправлено Сегодня, 21:06

Представленные на этой странице https://forexru.byps...-100-cac-40-dax котировки валют в онлайн-режиме позволяют посетителям финансового портала  в простой форме получать максимум информации об изменениях на валютном рынке России и рынке Forex/Форекс. Благодаря работе в реальном времени хоть в будние, хоть в выходные дни, днем или ночью, вы можете узнавать все о том, как меняются, например, курс доллара, фунта стерлингов и евро к рублю, как они соотносятся между собой, как коррелируют спрос и предложение и т.д.

 

 


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