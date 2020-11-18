Nutra.media (Нутра.медиа) — товарная партнерка от прямого рекламодателя. Монетизирует любой трафик за исключением фродового и не целевого.
Нутра предлагает максимальные ставки и уникальные офферы. За каждым вебмастером закрепляется персональный менеджер с опытом в арбитраже. Статистика отображается в режиме реального времени. Инструменты сервиса были специально разработаны для товарной партнерской программы.
Почему мы Вам будем интересны ?
- -мы прямой рекламодатель в СНГ уже более 5 лет
- -авторские интересные офферы и форм факторы
- -отличное качество продукции, которое мы постоянно усовершенствуем
- -свой КЦ 24/7
- -возможность просмотра детальной статистики по заказам
- -свой ІТ отдел
- -возможность создать новый оффер по вашему запросу в кратчайшие сроки
- -вывод средств ежедневно от 1500руб
- -удобный и простой функционал (API, traffback, postback, парковка доменов)
- -мы можем отредактировать или добавить новый лендинг или прокладку для Вас
- -индивидуальные ставки ( выше от базовых ) в зависимости от качества трафика.
Буду рад помочь в любых вопросах, которые возникают в работе с нашим сервисом !
tgm @maklay1