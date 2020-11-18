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Nutra.media (Нутра.медиа) -товарная партнерка от прямого рекламодателя

Автор темы Nutra Media, Сегодня, 13:43

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#1 Nutra Media

Nutra Media

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Отправлено Сегодня, 13:43

Nutra.media (Нутра.медиа) — товарная партнерка от прямого рекламодателя. Монетизирует любой трафик за исключением фродового и не целевого.


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Нутра предлагает максимальные ставки и уникальные офферы. За каждым вебмастером закрепляется персональный менеджер с опытом в арбитраже. Статистика отображается в режиме реального времени. Инструменты сервиса были специально разработаны для товарной партнерской программы.

Почему мы Вам будем интересны ?

  • -мы прямой рекламодатель в СНГ уже более 5 лет
  • -авторские интересные офферы и форм факторы
  • -отличное качество продукции, которое мы постоянно усовершенствуем
  • -свой КЦ 24/7
  • -возможность просмотра детальной статистики по заказам
  • -свой ІТ отдел
  • -возможность создать новый оффер по вашему запросу в кратчайшие сроки
  • -вывод средств ежедневно от 1500руб
  • -удобный и простой функционал (API, traffback, postback, парковка доменов)
  • -мы можем отредактировать или добавить новый лендинг или прокладку для Вас
  • -индивидуальные ставки ( выше от базовых ) в зависимости от качества трафика.

Буду рад помочь в любых вопросах, которые возникают в работе с нашим сервисом !
tgm @maklay1

 

 


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