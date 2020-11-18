Отправлено Сегодня, 13:43

Nutra.media (Нутра.медиа) — товарная партнерка от прямого рекламодателя. Монетизирует любой трафик за исключением фродового и не целевого.





Нутра предлагает максимальные ставки и уникальные офферы. За каждым вебмастером закрепляется персональный менеджер с опытом в арбитраже. Статистика отображается в режиме реального времени. Инструменты сервиса были специально разработаны для товарной партнерской программы.



Почему мы Вам будем интересны ?

-мы прямой рекламодатель в СНГ уже более 5 лет

-авторские интересные офферы и форм факторы

-отличное качество продукции, которое мы постоянно усовершенствуем

-свой КЦ 24/7

-возможность просмотра детальной статистики по заказам

-свой ІТ отдел

-возможность создать новый оффер по вашему запросу в кратчайшие сроки

-вывод средств ежедневно от 1500руб

-удобный и простой функционал (API, traffback, postback, парковка доменов)

-мы можем отредактировать или добавить новый лендинг или прокладку для Вас

-индивидуальные ставки ( выше от базовых ) в зависимости от качества трафика.

Буду рад помочь в любых вопросах, которые возникают в работе с нашим сервисом !

tgm @maklay1