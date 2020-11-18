Качественная вышивка и печать на одежде

Отправлено Сегодня, 12:24

Как из обычной униформы сделать корпоративную одежду, при этом с минимальными вложениями и усилиями? Ответ довольно прост – использование компьютерной вышивки для брендирования футболок, кепок, регланов, свитшотов, сумок. Сегодня пользующаяся большой популярностью компьютерная вышивка логотипа на одежде позволяет придать одежде оригинальности, необычности, яркости и узнаваемости. Именно поэтому большинство владельцев компаний, сетей магазинов, финансовых учреждений заказывают компьютерную вышивку для нанесения логотипов, эмблем на фирменную одежду своих сотрудников.

Машинная вышивка логотипов – это лучший метод брендирования одежды. Потому что вышитая корпоративная символика отличается аккуратностью, красотой и долговечностью. Профессиональная вышивка на футболках, спецодежде, текстиле и сувенирах повышает престиж вашей организации. И к тому же, вышитая торговая марка отличается износоустойчивостью: она не деформируется со временем, не выгорает на солнце, сохраняет свой первозданный вид даже после многочисленных стирок, конечно, при правильном уходе за изделием.

Качественный текстиль для вышивки

Мы предлагаем марки одежды только высокого, проверенного качества, и таким образом оберегаем наших клиентов от многих проблем.

После стирки одежда низкого качества может повести себя непредсказуемо. Например, могут полинять цвета. Размер может измениться, как в меньшую, так и в большую сторону. И даже качественно сделанная вышивка на такой одежде может потерять свою прочность и красоту, оттого, что пришита к некачественной основе.

Вышивка логотипа

Любая купленная вещь, будь то футболка, бейсболка или полотенце преображается после сделанной на заказ вышивки. Из безликого изделия текстиль становится уникальным, брендовым. Пусть даже ваш бренд еще не очень популярен. Изделия с вышитой фирменной символикой придадут ему дополнительный «вес». А изделия с вашим логотипом помогут компании быть более привлекательной для клиентов. Также брендированная одежда укрепляет имидж компании в глазах клиентов, выделяет из серой массы, и дисциплинирует сотрудников.

Особенности

Наряду с созданием оригинальной рабочей униформы с нанесением фирменного логотипа, многие люди, которые хотят преподнести стильный и оригинальный подарок, удивляют именинников вышивкой на кепках, рубашках, футболках. Ведь такое изделие создается в единственном экземпляре и является ярким незабываемым презентом. Компьютерная вышивка является оптимальной для всех заказчиков, так как состоит из малой стоимости за такую тонкую ювелирную, технологически сложную, работу. Современное оборудование позволяет наносить на тканевую поверхность рисунок любой сложности, шевроны, нашивку, графический узор, орнамент, а также толстовки оптом.

Плюсы вышивки логотипа

Мы рекомендуем наносить эмблему компании на одежду при помощи машинной вышивки, так как она обладает многочисленными плюсам перед другими методами:

1) В производстве используем только качественные нити немецкого производства, которые не тускнеют, не линяют, сохраняют свою текстуру, благодаря этому, лого всегда будет выглядеть аккуратно.

2) Нанесение товарного знака на футболки, пиджаки высокой плотности, с помощью современных вышивальных машин, не меняет внешнего вида одежды, не портит ее.

3) Знак выглядит максимально эстетично даже на тончайших материалах, использованию которых в корпоративном интерьере отдают предпочтение рестораны или гостиницы. Изысканные вензеля или мельчайшие детали герба клубов – максимально выражает вышивка логотипа.

4) Вышивка выглядит достойно и респектабельно, поэтому идеально подходит как для спецодежды, так и для представителей компании высшего уровня.

5) Минусом же является то, что она не всегда может передавать градиент и мелкие элементы. На это способна цифровая печать логотипа.