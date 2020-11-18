Часы для спорта

Отправлено Сегодня, 12:06

Молодцы, какие, что спортом занялись. У меня с бегом как-то не срослось. Видимо бегал не правильно Дыхание сразу сбивалось. Спортивные часы конечно нужны. Они удобно на руке располагаются и не мешают бегать. Им пот не страшен еще. Но качественные надо брать конечно. Вот посмотрите в этом магазине часы спортивные часы https://kronostime.r...function:smart/ Доставка у них бесплатная и рассрочка есть.