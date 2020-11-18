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Часы для спорта

Автор темы Барэрус, Сегодня, 11:26

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В теме одно сообщение

#1 Барэрус

Барэрус

    Новичок

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  • Pip
  • 7 сообщений
2
Обычный

Отправлено Сегодня, 11:26

Не нашел подходящий раздел и решил тут тему создать. Подскажите где можно купить классные спортивные часы. Я бегаю уже два месяца,  я думаю мне такие часы пригодятся.


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#2 Denav

Denav

    Новичок

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  • 3 сообщений
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Обычный

Отправлено Сегодня, 12:06

Молодцы, какие, что спортом занялись. У меня с бегом как-то не срослось. Видимо бегал не правильно Дыхание сразу сбивалось. Спортивные часы конечно нужны. Они удобно на руке располагаются и не мешают бегать. Им пот не страшен еще. Но качественные надо брать конечно. Вот посмотрите в этом магазине часы спортивные часы https://kronostime.r...function:smart/ Доставка у них бесплатная и рассрочка есть.

 


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