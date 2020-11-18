Не нашел подходящий раздел и решил тут тему создать. Подскажите где можно купить классные спортивные часы. Я бегаю уже два месяца, я думаю мне такие часы пригодятся.
Часы для спорта
Автор темы Барэрус, Сегодня, 11:26
В теме одно сообщение
#2
Отправлено Сегодня, 12:06
Молодцы, какие, что спортом занялись. У меня с бегом как-то не срослось. Видимо бегал не правильно Дыхание сразу сбивалось. Спортивные часы конечно нужны. Они удобно на руке располагаются и не мешают бегать. Им пот не страшен еще. Но качественные надо брать конечно. Вот посмотрите в этом магазине часы спортивные часы https://kronostime.r...function:smart/ Доставка у них бесплатная и рассрочка есть.
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