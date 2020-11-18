Как правильно выбрать машину при покупке

Отправлено Сегодня, 11:15

Иногда перед нами встает вопрос о том, какой автомобиль лучше купить: новый или б/у. Часто говорят, что новая машина – это огромные вложения и мгновенная потеря стоимости, а подержанный – безумная трата денег и личного времени на ремонт. Но так ли плоха машина с пробегом, как о ней говорят? А может, покупка б/у автомобиля станет оправданным приобретением?

Всемирно известный машиностроитель Генри Форд является автором фразы о том, что самым лучшим автомобилем является новый. В данном выражении Форда можно увидеть коммерческий подтекст, ведь он занимался изготовлением и продажей новых автомашин. В этом и кроется причина восхваления именно нового авто.

Но с этим утверждением действительно сложно поспорить. Только что сошедший с конвейера автомобиль и выглядит лучше, и меньше ломается. Такая машина может иметь лишь один минус – она будет дороже стоить. Именно из-за высокой цены многие водители приобретают подержанные машины. Приобретая авто с пробегом, они могут перечислить причины, по которым такая машина во многом лучше новой. Также, рекомендуем перейти на страницу авто – энциклопедии https://otoba.ru/dvi...enault/k4j.html для более подробного изучения технических характеристик авто.

Когда уже выбрано несколько подходящих вариантов, нужно морально подготовиться к осмотру автомобиля. При подобной покупке эмоции лучше оставить дома и руководствоваться только холодным расчетом. Первое, что нужно сделать, - это осмотреть кузов автомобиля.

Если вы не обладаете необходимыми навыками для более тщательного осмотра автомобиля, то лучше взять с собой знающего человека. Перед покупкой нужно проверить внутренние детали.

Конечно же, надо убедиться в правильной работе двигателя и ходовой части автомобиля. Для этого самым лучшим вариантом будет провести диагностику в ближайшем автосервисе. Это стоит до 1000 рублей и не занимает много времени. Если же такой возможности нет, то проводить осмотр придется самостоятельно.

Просканируйте автомобиль на электронные ошибки

Сканер подключается к порту OBD, который расположен либо под рулевым колесом, либо в бардачке или под бардачком в автомобиле. Подключившись к машине, вы сможете прочитать коды всех неисправностей. Не жалейте деньги на услугу диагностирующего сканера. Он пригодится вам не только для приобретения автомобиля. В последующем сканер будет вам полезен в процессе эксплуатации автомобиля.

Проверьте расходники

Шины. Тормозные колодки, суппорта, тормозные диски, фильтры и т.п. Все автомобили имеют множество частей, которые относятся к расходным компонентам, так как требуют периодической замены. Именно поэтому они и получили название расходные части автомобиля (расходники).

Помните, что, проверяя состояние всех расходников, в процессе осмотра машины сможете примерно посчитать, сколько вам предстоит потратить денег для замены изношенных расходных частей, после приобретения автомобиля. Также информация о состоянии расходников поможет вам возможно во время переговоров с владельцем машины, который по вашей просьбе может немного снизить цену на автомобиль.

Главное: При осмотре шин, колодок и тормозных дисков учитывайте мощность автомобиля. Если в осматриваемом автомобиле установлен мощный двигатель, а тормозные колодки, диски и т.п. изношены на 75 процентов, то будьте готовы поменять эти компоненты, поскольку из-за производительности транспортного средства эти компоненты достаточно быстро износятся.

Ремень ГРМ

Большинство автомобилей в конструкции двигателя имеют ремень ГРМ (ремень газораспределительного механизма двигателя), который также как и многие компоненты требует периодической замены в определенном интервале времени, которое устанавливает автомобильный производитель.

Задача любого владельца не допустить его обрыва и повреждения. Поэтому замена ремня ГРМ должна производиться до малейшего износа этого компонента.

Помните, что если он не будет вовремя заменен, то в случае его обрыва двигатель автомобиля может выйти из строя. Так что не экономьте на ремне ГРМ. Заменить ремень дешевле, чем отремонтировать двигатель.

Если состояние автомобиля полностью отвечает потребностям, то остается только проверить документы. Лучше, если машина зарегистрирована в том же регионе, где происходит продажа. Нужно обратить внимание на количество владельцев в ПТС, а также на то, была ли замена этого документа. При малейших подозрениях в нечестности продавца нужно предложить ему прийти на переоформление в ГИБДД вместе. Если с документами все в порядке, то человек с легкостью согласиться на эту процедуру. В случае отказа лучше прервать сделку - есть риск выкинуть деньги на ветер, купив незаконно оформленный автомобиль, который в результате конфискуют работники органов.