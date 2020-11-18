SBSB Fintech Lawyers совместно с Fintech CEO Club IAA приглашает вас на online meetup «РЕВОЛЮЦИЯ КРИПТОБАНКИНГА»
Предлагаем открыто поговорить о применении крипты в финтехе.
Станет ли криптовалюта таким же платежным средством как и фиат?
Криптовалюта - возможность или сложность для бизнеса?
Мы подготовили давно интересующие вас вопросы от ведущих финтех-компаний:
1.Новые рекомендации FATF по работе с виртуальными активами. Станет ли крипта зарегулированной как и фиат?
Михаил Кулаковский, криптобанк Amon (Эстония)
2.Какие возможности открывает криптовалюта для бизнеса и для глобальной финансовой системы в целом? Стейбл коины - следующий виток развития криптовалют.
Руслан Колодяжный, Wirex (Великобритания)
2. Крипторегулирование в Швейцарии: новые возможности.
Александр Сухобоков, Dukascopy Bank (Швейцария)
3. Лицензии на крипту и платежи. Гибралтар, Швейцария, Эстония, Сингапур.
Эдуард Багинский, How2Gibraltar (Гибралтар);
Александр Сухобоков, Dukascopy Bank (Швейцария)
Иван Невзоров,SBSB (Украина)
5.Криптобанки - миф или реальность? Примеры успешных криптобанков.
Виталий Боднар, BTC-Alpha (Великобритания)
Модератор -Юлия Барабаш , управляющий партнер компании SBSB и глава Fintech CEO Club IAA.
Присоединяйтесь 19 ноября в 15.00, будьте в курсе финтех-революции!
Ссылка для бесплатной регистрации: https://cutt.ly/7gFnYXR