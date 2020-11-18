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Революция криптобанкинга

Автор темы Mary2020, Сегодня, 09:59

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#1 Mary2020

Mary2020

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Отправлено Сегодня, 09:59

SBSB Fintech Lawyers совместно с Fintech CEO Club IAA приглашает вас на online meetup «РЕВОЛЮЦИЯ КРИПТОБАНКИНГА»
1f4f7.pngПредлагаем открыто поговорить о применении крипты в финтехе.
1f4f7.pngСтанет ли криптовалюта таким же платежным средством как и фиат?
Криптовалюта - возможность или сложность для бизнеса?
Мы подготовили давно интересующие 1f4f7.pngвас вопросы от ведущих финтех-компаний:
1.Новые рекомендации FATF по работе с виртуальными активами. Станет ли крипта зарегулированной как и фиат?
1f4f7.png Михаил Кулаковский, криптобанк Amon (Эстония)
2.Какие возможности открывает криптовалюта для бизнеса и для глобальной финансовой системы в целом? Стейбл коины - следующий виток развития криптовалют.
1f4f7.png Руслан Колодяжный, Wirex (Великобритания)
2. Крипторегулирование в Швейцарии: новые возможности.
1f4f7.png Александр Сухобоков, Dukascopy Bank (Швейцария)
3. Лицензии на крипту и платежи. Гибралтар, Швейцария, Эстония, Сингапур.
1f4f7.pngЭдуард Багинский, How2Gibraltar (Гибралтар);
1f4f7.png Александр Сухобоков, Dukascopy Bank (Швейцария)
1f4f7.png Иван Невзоров,SBSB (Украина)
5.Криптобанки - миф или реальность? Примеры успешных криптобанков.
1f4f7.png Виталий Боднар, BTC-Alpha (Великобритания)
Модератор -Юлия Барабаш , управляющий партнер компании SBSB и глава Fintech CEO Club IAA.
1f4f7.pngПрисоединяйтесь 19 ноября в 15.00, будьте в курсе финтех-революции!
1f4f7.pngСсылка для бесплатной регистрации: https://cutt.ly/7gFnYXR

 


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