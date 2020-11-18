Отправлено Сегодня, 09:59

SBSB Fintech Lawyers совместно с Fintech CEO Club IAA приглашает вас на online meetup «РЕВОЛЮЦИЯ КРИПТОБАНКИНГА»

Предлагаем открыто поговорить о применении крипты в финтехе.

Станет ли криптовалюта таким же платежным средством как и фиат?

Криптовалюта - возможность или сложность для бизнеса?

Мы подготовили давно интересующие вас вопросы от ведущих финтех-компаний:

1.Новые рекомендации FATF по работе с виртуальными активами. Станет ли крипта зарегулированной как и фиат?

Михаил Кулаковский, криптобанк Amon (Эстония)

2.Какие возможности открывает криптовалюта для бизнеса и для глобальной финансовой системы в целом? Стейбл коины - следующий виток развития криптовалют.

Руслан Колодяжный, Wirex (Великобритания)

2. Крипторегулирование в Швейцарии: новые возможности.

Александр Сухобоков, Dukascopy Bank (Швейцария)

3. Лицензии на крипту и платежи. Гибралтар, Швейцария, Эстония, Сингапур.

Эдуард Багинский, How2Gibraltar (Гибралтар);

Александр Сухобоков, Dukascopy Bank (Швейцария)

Иван Невзоров,SBSB (Украина)

5.Криптобанки - миф или реальность? Примеры успешных криптобанков.

Виталий Боднар, BTC-Alpha (Великобритания)

Модератор -Юлия Барабаш , управляющий партнер компании SBSB и глава Fintech CEO Club IAA.

Присоединяйтесь 19 ноября в 15.00, будьте в курсе финтех-революции!

Ссылка для бесплатной регистрации: https://cutt.ly/7gFnYXR