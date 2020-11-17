Trading-Go – Советники, индикаторы, скрипты для MetaTrader

Отправлено Вчера, 15:25

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VR Watch list and Linker - синхронизация графиков! Советник для синхронного изменения финансовых инструментов в открытых окнах терминала MetaTrader. Выбирая торговый инструмент в обзоре рынка,

VR Smart Grid - умные сети в торговле на форекс, Советник строит умные сети ордеров, ведет торговлю по тренду и против тренда с частичной или полной фиксации прибыли.

VR Sync Charts синхронизация трендов, Индикатор решает проблему синхронизации графических объектов в разных окнах терминалов МетаТрейдер.

VR Calculate Martingale расчет прибыли и убытков, Индикатор VR Calculate Martingale это мощный инструмент для расчета прибыли и убытка ордеров.

VR Atr Pro определяем целевые уровни. Хотите видеть уровни к которым стремиться цена? VR ATR Pro создан для расчета целевых уровней.

VR Ticks - пульс рынка на графике. Незаменимый индикатор для торговли по скальперским стратегиям.

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