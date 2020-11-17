Отправлено Сегодня, 12:42

Что такое гель-лак Шеллак?

Shellac создан специально для тех, кто предпочитает лаковый маникюр, кому нужно покрытие, которое моментально сохнет, гарантировано не скалывается и не смазывается и носится в течение долгого времени. А также для тех, кому нужно укрепить ногти, но они не приемлют по каким-либо причинам акрил или гель.

Shellac это единственная система, которая не требует предварительной шлифовки ногтя и использования специального праймера. Шеллак - это идеальный вариант для обладательниц тонких, слоящихся или ломких натуральных ногтей. Благодаря своему уникальному составу он позволяет действительно укрепить натуральные ногти, обеспечивая им надёжную защиту от внешнего воздействия. Такое покрытие создаёт амортизирующий эффект при ударах и других контактах, благодаря чему сломать ноготь практически невозможно. Новое покрытие не скалывается и держится на ногтях на протяжении двух недель, что делает его идеальным, как для маникюра, так и для педикюра. При этом длительность носки покрытия Шеллак на ногах увеличивается до 4-5 недель. А, также, мы рекомендуем посетить наш интернет – магазин https://nezhnaja.by/, постоянное пополнение ассортимента, скидки и акции!

Как правильно наносить лак?

- Сначала моделируют форму ногтя и обрабатывают кутикулу.

- После — дезинфицируют, шлифуют, обезжиривают поверхность ногтей с помощью специального состава и наносят базу (она отвечает за прочность покрытия и защищает ноготь от цветных пигментов). Ее сушат под УФ-лампой в течение 1-2 минут (для LED-лампы достаточно 10 секунд).

- Цветное покрытие наносят в 2-4 слоя (в зависимости от плотности и насыщенности пигмента), каждый из которых сушат под УФ-лампой в течение 2-3 минут.

- В финале используют закрепитель (защищает покрытие и придает ему глянцевый блеск). Последний этап – удаление с ногтей липкого слоя и нанесение масла для кутикулы: оно смягчает кожу, которая подсыхает под воздействием ультрафиолета.

Как снять лак?

Снимают покрытие обычно с помощью ацетоносодержащих растворителей: смоченный в жидкости для снятия гель-лака спонж прикладывают к ногтевой пластине, оборачивают ее в фольгу и оставляют на 10-15 минут. Гель-лак отходит небольшими чешуйками, которые убирают апельсиновой палочкой. Маникюр с использованием гель-лака рекомендуется делать в салоне, в домашних условиях процедуру стоит проводить только при наличии специальных инструментов.