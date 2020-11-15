Советы и хитрости для игровых автоматов

Отправлено Вчера, 20:10

Все сеансовые матчи в онлайн-казино, в том числе игровые программы, безвыгодны для участников. Выручка компании составляет менее 100%, и они выбирают использовать онлайн-казино. Это означает, что для победы вам назначила удача, и именно поэтому более высокая волантильность для Вас - путь к победе!

Позвольте мне лично разъяснить ... В играх с невысокой рентабельностью последствия со свободным временем приближаются к ждущей доходности, которая равняется менее 100%. Напротив, в случае очень суицидных игр вы все равно теряете денежных средств, но у вас есть шанс выиграть крупную необходимую сумму денег из-за высокого риска.

С другой стороны, вы можете выиграть такую же сумму денег, если разместите чепуховую сумму денежных средств. Если вы сделаете ставку с более большой суммой, то Вы потеряете меньше времени, концентрируя при этом шанс на крупный выигрыш, но в тоже время - увеличивается шанс проигрыша.

Вот почему большинство моих выигрышных способов и стратегий основаны на увеличении волатильности, RTP также предусматривает их.

Уловка №1: Избегайте советов, которые значительно снижают RTP. Настоятельно рекомендую ознакомиться с достоверным источником https://casinoslotv.online/igry/ на котором, можно узнать подробности о работоспособности приложения.

В большинстве интернет - слотов для всех типов ставок используется одна и та же компания RTP. Однако некоторые слоты, полученные из игр, добавляют предназначенным ставкам важный изъян. В этом случае всегда следует выбирать тот тип ставки, который не имеет нехваток.

Уловка №2: используйте цель удвоения, чтобы контролировать волатильность.

Функция удвоения (красный/черный) дает вам договор удвоить свой выигрыш с вероятностью 50%. В определенных играх (например, в слотах от Novomat) это можно делать несколько раз подряд.

Эта функция резко увеличивает эффективность игры. В конечном итоге вы обмениваете много мелочных побед на необходимо лишь меньшее количество более ценных.

Если ваша цель - выиграть по-крупному, то задача дублирования - именно то, что вам нужно. Она предсказуема и легко моделируется, также используется в некоторых из рекомендуемых популярных игровых стратегий.

Уловка №3: снизите количество "лебедок", чтобы повысить волатильность

Знаете ли вы, что если вы установите для игры 1 WINLine вместо 10, у вас, скорее всего, будет в 5-10 раз более высокая конверсия? Почему, так?

Когда вы ставите 2 бакса на одну линию, средний выигрыш будет намного выше (и реже), чем при ставке 0,20 доллара на 10 линий. Когда вы делаете ставку на 10 линий за раз, выплата в 10 раз меньше. В подавляющем большинстве слотов выигрышная комбинация обычно поступает только в небольшое число из десяти линий, поэтому среднее несметное количество побед также ниже.

Выводы / заключение

Стратегии на уловках - это самая обыкновенные линии игровых ставок. Вы можете добиться разных результатов, выбрав "эспланада" банка, но вы никогда не получите хороших результатов, как со стратегией обратного Мартингейла. Самая большая разница во времени игры. При постоянной ставке игровое время очень кратковременное и непредсказуемое.

Если вы также стремитесь к знатному выигрышу, вы должны выбрать иную стратегию. Вы почти наверняка не добьетесь этого с помощью стратегии беспорядочного игрока.