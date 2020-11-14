AEZAKMI – антидетект браузер нового поколения

Отправлено Сегодня, 17:28

Доброго времени суток всем пользователям и гостям форума!



Предлагаю вашему вниманию решение многих забот и проблем, встречайте: AEZAKMI – это антидетект браузер нового поколения! Устали арендовать VPS, облачные сервисы, сомнительные удалёнки ?

Мы тоже! По этому создали собственное решение !



Надежный инструмент , предназначенный для : арбитража трафика;

Google ADS , Facebook ADS , TikTok ADS , любой другой рекламной площадки;

работы с букмекерскими вилками;

безопасной работы с мультиаккаунтами любого сервиса или социальной сети;

безопасного и анонимного серфинга Интернет сети и много другого!

На этом список не заканчивается ; ) С помощью AEZAKMI ты можешь заменить виртуальные машины или несколько компьютеров одной программой, оставаясь незамеченным для антифрод систем, делая уникальные отпечатки для каждого сайта и меняя их по необходимости!



Массовая генерация профилей всего в несколько кликов!

Кроме того, AEZAKMI адаптирован для работы с Facebook ADS

Основные особенности:

настроить и сохранить новый профиль отпечатка пальца в 5 кликов, либо сгенерировать уникальный отпечаток в один клик;

импортировать куки в формате JSON. Наши фирменные аккаунты в Facebook загружаются в два клика;

AEZAKMI имеет функцию получения токена рекламы Facebook;

подключить основные типы Прокси; Дополнительно:

автоматическая настройка ГЕО через прокси + ручная настройка ГЕО;

сохранять запущенные сеансы, файлы cookie и истории в локальном хранилище каждого профиля браузера;

сохранять и передавать настроенные профили с запущенными сессиями, куки, авторизованными формами входа; загружать сохраненные профили на другие ПК;

использовать большую базу отпечатков пальцев реальных пользователей сети;

опытные пользователи могут настроить созданный отпечаток пальца по своему усмотрению; Первые 2 дня триала БЕСПЛАТНО!

Опробуй прямо сейчас:

AEZAKMI



Наши официальные сайты проекта:



(RU) ru.aezakmi.run (EN) aezakmi.run (CN) cn.aezakmi.run



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