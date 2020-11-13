Массовые публикации на OLX.ua, до 70% дешевле чем официальные пакеты

Отправлено Сегодня, 14:35

Доброго дня!

Услуга будет точно интересна всем, кто использует OLX для заработка - с помощью продаж товаров, услуг, и тд.

Мы можем массово публиковать Ваши объявления на площадке, при этом цена за 1 объявления у нас наверное самая низкая на рынке.

Мы готовы публиковать сотни объявлений в сутки.

Массовое размещение Ваших объявлений на OLX

1) Используем Ваш текст\изображения, или собираем свои.

2) Размещение в любой рубрике (кроме только платных)

3) Размещение в указанное время (например, от 8:00 до 21:00, каждые 15 минут)

После сбора материалов для публикации, мы настраиваем наши номера, которые будут переадресовывать на Ваш основной номер и указываться в объявлениях и запускаем ежедневную публикацию.

Вы получаете:

- онлайн-статистику с опубликованными объявлениями, Вы можете просмотреть каждое опубликованное нами объявление сразу после публикации

- доступ к телеграм-боту для отправки сообщений на OLX Вашим клиентам

- возможность редактировать текст, фото, частоту публикации по запросу

Никакого риска!

У нас есть десятки примеров текущих клиентов, которым размещаются объявления каждый день, мы готовы Вам это показать.

Вся работа ведеться с наших аккаунтов, переадресация идет с наших номеров - все что Вам остается, только принимать звонки и отписывать на сообщения в телеграме.

Цены:

Зависят от тематики и количества объявлений, для каждого заказчика рассчитываются индивидуально.

Но это как минимум будет в два раза дешевле, чем заказывать пакеты официально.

Работаем с заказами от 3000 грн в месяц!

Хотите увеличить продажи, уже с завтрашнего дня, при минимальных вложениях?

Оставляйте заявку ниже:

Viber, телефон +38099 275 22 87

Также предлагаем партнерскую программы для всех, кто готов приводить нам клиентов - за каждого Вашего клиента Вы получаете 10% от всех его платежей, навсегда.