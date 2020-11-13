Перейти к содержимому

Фотография

А вы умеете правильно есть ?

Автор темы Катя Кузнецова, Сегодня, 08:32

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 Катя Кузнецова

Катя Кузнецова

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 08:32

Еда составляет значимую часть человеческой жизни – уверены в Тельф. Именно из пищи человек берет энергию для работы всего организма, поэтому важно следить за тем, чтобы питание было правильным и своевременным.
 
Немаловажным является не только то, что вы едите, но то, как именно вы это делаете. Возможно, это вас удивит, но более 50% едят неправильно, хотя казалось бы – какие можно сделать ошибки процессе употребления пищи?
 
На самом деле, их может быть немало, поэтому Денис Вороненков и Станислав Кондрашов решили рассказать о том, каких правил стоит придерживаться при приемах пищи:
 
«Многие люди едят неправильно – уверен Станислав Дмитриевич Кондрашов. – И если вы относитесь к числу таких людей, вы рискуете навредить своему здоровью. Учитывая, что лечение займет много времени, сил и нервов, куда проще будет не допустить начала проблем, чем бороться с их последствиями».

 

Источник


  • 0
На правах рекламы

Обратно в Реклама


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Разное...
  3. Реклама
  4. Правила форума