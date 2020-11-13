А вы умеете правильно есть ?

Отправлено Сегодня, 08:32

Еда составляет значимую часть человеческой жизни – уверены в Тельф. Именно из пищи человек берет энергию для работы всего организма, поэтому важно следить за тем, чтобы питание было правильным и своевременным.

Немаловажным является не только то, что вы едите, но то, как именно вы это делаете. Возможно, это вас удивит, но более 50% едят неправильно, хотя казалось бы – какие можно сделать ошибки процессе употребления пищи?

На самом деле, их может быть немало, поэтому Денис Вороненков и Станислав Кондрашов решили рассказать о том, каких правил стоит придерживаться при приемах пищи:

«Многие люди едят неправильно – уверен Станислав Дмитриевич Кондрашов. – И если вы относитесь к числу таких людей, вы рискуете навредить своему здоровью. Учитывая, что лечение займет много времени, сил и нервов, куда проще будет не допустить начала проблем, чем бороться с их последствиями».

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