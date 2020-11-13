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Отдых в Подмосковье

Автор темы LenaV, Сегодня, 08:19

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#1 LenaV

LenaV

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Отправлено Сегодня, 08:19

В экологически чистом уголке Подмосковья, где очень мягкий и благоприятный климат и природа нарисовала пейзаж необычайной красоты,  pрасположился замечательный санаторий "Пушкино"  с современной лечебно-диагностической базой. Огромная территория санатория, имеющая площадь 205 га, включает в себя березовые и липовые аллеи, смешанный лес с парком, цветники с декоративными растениями и красивые озёра.

 Забронировать путевку вы можете на сайте санатория в любое удобное для вас время. Номерной фонд санатория включает в себя 3 жилых корпуса с номерами различных категорий и замечательные коттеджи.

В SPA-центре санатория отдыхающие смогут отлично проводить время с пользой для здоровья. Отдыхающие смогут посещать сауну и солярий, а также купаться в современном оборудованном бассейне.

В медицинском центре санатория предусмотрена диагностика и лечение, а также консультации терапевта и других врачей-специалистов. Для лечения различных заболеваний отдыхающим назначаются комплексные программы, включающие в себя различные процедуры, направленные на избавление от недугов, восстановление организма и реабилитацию.

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