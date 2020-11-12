Уникальный ddos сервис через телеграмм

Отправлено Сегодня, 22:58

Приветствую всех читающих, присаживайтесь поудобнее, пока я буду вводить вас в краткий экскурс о DDoS атаках.



Для начала задумайтесь правильно ли вы ведете бизнес? Каждый из нас обладает уникальными способностями, и спору нет, что вы все делаете правильно, уделив большое внимание рекламе. Реклама действительно является важной частью ведения бизнеса, без нее невозможно продать продукт или предоставлять услуги, невозможно вывозить бизнес на одной лишь идее.



Но, что если я вам скажу, что есть и другой подход? Что, если я вам скажу, что можно устранять конкурентов не только с помощью улучшения качества продукта и понижения цены, выживая в конкуренции? Когда вы начинаете играть по крупному, вы сами решаете, кому жить на этом рынке, а кому нет.



Именно для вас, для вашего же успеха, мы разработали уникальный продукт, с помощью которого вы, я думаю, без труда сможете устранять всех неугодных вам конкурентов. Ведь на самом деле это дает большой буст, и лишь увеличивает средние показатели дохода, ликвидности и посещаемости.



Так же этот продукт пригодится тем, кто имеет много врагов, которых нужно устранять разом и не тратить больших денег на это. Если вдруг вы решили, что наш проект поможет устранить какого-то конкретного персонажа, то тут вы не совсем будете правы. Наш продукт больше нацелен на большой объем неугодных вам лиц, но никак не на прямое устранение кого-либо.



В чем заключается суть проекта?

Суть проекта заключается в том, что благодаря умениям и навыкам нашей команды, мы сумели реализовать первый в своем роде уникальный продукт, который уже год радует весь рынок. Это Telegram бот, позволяющий проводить DDoS атаки. Запуск проекта состоялся еще в мае прошлого года, и успешно показал себя на рынке услуг.



Вам больше не нужно платить по 50$ в сутки и более за один лишь сайт. Вам достаточно лишь приобрести подписку в нашем боте и атаковать конкурентов пачками, как вам угодно.



Давайте заглянем поглубже и разберемся, как это все работает:

1. Мы самостоятельно разработали Telegram бота на языке программирования Python, он спокойно и автономно там функционирует на наших серверах в оффшорах. Получаемые команды от наших клиентов поступают напрямую сюда. Из-за локации дата-центра доступ к нему априори затруднен для всех. Это очень важно для нас, и для наших клиентов.

2. Система API. Она установлена отдельно, на сервере в другой стране, другого континента. API система является промежуточным звеном. Наша API система отвеачет за принятие команд от Telegram бота и передачу напрямую к нашим конечным серверам. Также наша система отвечает за автоматическое обновление прокси. Каждые 15-30 минут на всех серверах обновляются прокси листы для ваших атак. Средний пул прокси - 10 тысяч IP адресов.

3. Выделенные *nix сервера. Для проведения своих атак мы не используем ботнеты, без спору могли бы, но с точки зрения безопасности и расходов — сервера гораздо более выгодны и эффективны. За год существования проекта мы научились минимизировать расходы и при этом увеличивать мощность в разы. Сервера это конечное звено, на серверах запускаются наши атаки, а команды получают напрямую от API. К выбору серверов подходим ответственно, выбираем только самое качественное оборудование в крупнейших и топовых дата-центрах мира.



Система может показаться сложной на первый взгляд, но для клиента работать с таким проектом проще простого. Сам бот имеет очень простой и понятный интерфейс, в котором можно разобраться буквально за 5-10 минут. И что самое важное, для того, чтобы пользоваться подобным проектом — никакие знания абсолютно не требуются.



А теперь я считаю стоит рассмотреть разницу между обычными, привычными нам DDoS сервисами и наш уникальный сервис.



Плюсы привычного DDoS сервиса от частного лица:

— Сайт полностью контролируется исполнителем, и исполнитель целиком и полностью отвечает за downtime таргета на протяжении всего заказа

— Неограниченная мощность (зависит напрямую от исполнителя)



Минусы:

— Высокая цена, от 50$ в сутки на незащищенный ресурс. Защищенные от 100-200-300$ в сутки за один сайт.

Плюсы нашего проекта в сравнении с привычными DDoS сервисами:

— Низкая цена, у нас тарифы начинаются от 20$ за 1 слот. Это 1200 рублей. Слот - это одна одновременная атака. Брать их можно несколько или десятки (если сайтов много) или же можно направлять все слоты на один сайт, мощь умножается. И цена не в сутки, а в месяц.



Минусы:

— Мы не гарантируем 100% downtime вашего таргета и не обязаны следить за вашими таргетами. Но всегда готовы помочь и подсказать.



Что выбирать - решать только вам. Для корпоративных клиентов всегда найдем достойное решение, и приятно удивим скидками. Каждый день мы делаем что-то уникальное и новое. дополняем старые методы и разрабатываем новые. Наша команда никогда не стоит на месте, и всегда старается работать над улучшением продукта в целом.



В данный момент, мы успешно обходим такие защиты, как:

A) CloudFlare (Практически все тарифы), спокойно обходим UAM JS /Ratelimit / hCaptcha / GEO блокирование

Blazingfast

C) StormWall - JS Challenge (Hidden V3 Recaptcha в процессе разработки)

D) DDoS-Guard - JS Challenge, Proactive protection, Ratelimit (Капча в процессе)

E) KoDDoS - Все челленджи и даже текстовую капчу.

F) AntiDDoS.biz/AntiDDoS.eu

G) Sucuri (Капча в процессе)



И многие другие защиты, которые не вошли в данный список, так как чисто которых постоянно пополняется. Пришлось привести в пример самые часто используемые.



Теперь, когда мы с вами познакомились, и вы узнали гораздо больше о нашем проекте, я готов предоставить вам прайс и свои контакты.



Ознакомиться с тарифами и их стоимостью вы можете на нашем сайте: https://sst.wtf/



Там же вы можете приобрести тариф из предложенного списка. Если ничего из этого вам не подходит, вы можете собрать свой собственный, на свое усмотрение.



Так же к продаже допускаем сбор аналогичного проекта под ключ для вас. Цена обсуждается индивидуально.



Наш Telegram: @stresstestingbot

support: @sstwtf



Конкуренты, приветствуем вас, давайте жить дружно, места хватит всем.



Если у вас остались какие-либо вопросы, прошу писать в ПМ форума, просьба не флудить в теме, она для отзывов. Спасибо за внимание, господа!