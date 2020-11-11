Магизин QIWI И YANDEX кошельков GARYSHOP.

Мы работаем уже больше трёх лет и знаем большую часть нюансов по работе с системами КИВИ и ЯНДЕКС.
На нашем сайте вы сможете узнать практические рекомендации по работе с киви и яндекс кошельками.
У нас можно приобрести готовый Киви кошелек со статусом "Основной" без смс подтверждений на платежах.
На кошельках сделаны тестовые платежи и произведена отлежка в несколько дней.
Так же у нас вы можете приобрести Яндекс кошелек (именной) с аварийными кодами. Кошельки готовы к работе.
В комплекте ко всем кошелькам, привязан выделенный прокси для более безопасной работы с кошельками.
Так же вы можете приобрести данные для самостоятельного повышения статуса вашего кошелька.
Мы идентифицируем ваш кошелек до максимального и профессионального статуса. Или приобретайте уже готовый идентифицированный кошелек на наши данные, так же в комплекте за отдельную плату можем скан паспорта выдать.
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