Магизин QIWI И YANDEX кошельков GARYSHOP.

Отправлено Вчера, 22:42

Мы работаем уже больше трёх лет и знаем большую часть нюансов по работе с системами КИВИ и ЯНДЕКС.

На нашем сайте вы сможете узнать практические рекомендации по работе с киви и яндекс кошельками.

У нас можно приобрести готовый Киви кошелек со статусом "Основной" без смс подтверждений на платежах.

На кошельках сделаны тестовые платежи и произведена отлежка в несколько дней.

Так же у нас вы можете приобрести Яндекс кошелек (именной) с аварийными кодами. Кошельки готовы к работе.

В комплекте ко всем кошелькам, привязан выделенный прокси для более безопасной работы с кошельками.

Так же вы можете приобрести данные для самостоятельного повышения статуса вашего кошелька.

Мы идентифицируем ваш кошелек до максимального и профессионального статуса. Или приобретайте уже готовый идентифицированный кошелек на наши данные, так же в комплекте за отдельную плату можем скан паспорта выдать.

По любом вопросам обращайтесь в нашу поддержку 24/7.

Наш официальный Telegram: @garyshopname

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Наша официальная поддержка: supp.garyshop@ya.ru