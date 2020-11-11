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Магизин QIWI И YANDEX кошельков GARYSHOP.

Автор темы Garyshop, Вчера, 22:42

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#1 Garyshop

Garyshop

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Отправлено Вчера, 22:42

Мы работаем уже больше трёх лет и знаем большую часть нюансов по работе с системами КИВИ и ЯНДЕКС.
На нашем сайте вы сможете узнать практические рекомендации по работе с киви и яндекс кошельками.
У нас можно приобрести готовый Киви кошелек со статусом "Основной" без смс подтверждений на платежах. 
На кошельках сделаны тестовые платежи и произведена отлежка в несколько дней.
Так же у нас вы можете приобрести Яндекс кошелек (именной) с аварийными кодами. Кошельки готовы к работе.
В комплекте ко всем кошелькам, привязан выделенный прокси для более безопасной работы с кошельками.
Так же вы можете приобрести данные для самостоятельного повышения статуса вашего кошелька.
Мы идентифицируем ваш кошелек до максимального и профессионального статуса. Или приобретайте уже готовый идентифицированный кошелек на наши данные, так же в комплекте за отдельную плату можем скан паспорта выдать.
По любом вопросам обращайтесь в нашу поддержку 24/7.
Наш официальный сайт: http://garyshop.name
Наш официальный сайт: https://garyshop.net
Наш официальный сайт: https://garyshop.ru
Наш официальный сайт: https://garyshop.su
Наш официальный Telegram: @garyshopname
Наш официальный Telegram BOT: @garyshop_bot
Наша официальная поддержка: supp.garyshop@ya.ru

 


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