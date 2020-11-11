Пошив и производство спортивныхматов на заказ

Отправлено Сегодня, 02:54

Пошив и производство спортивных матов на заказ

Чехлы спортивных матов

В процессе эксплуатации, спортивные маты могут быстро приходить в негодность, иногда из-за интенсивного использования, иногда из-за дешевых материалов чехлов, использованных производителем (особенно быстро портится чехол мата из искусственной кожи).

Мы производим не только спортивные маты целиком, но и их чехлы отдельно. Причем как из искусственной кожи, так и более качественные маты из ПВХ тента.

Фактически, чтобы выбрать нужный чехол, необходимо знать размер спортивного мата и определиться с материалом (искусственная кожа или ПВХ тент).

Внимание! Мы можем изготовить для вас спортивный мат или только чехол мата на заказ по нужным размерам. Это вообще не проблема, учитывая, что у нас собственное производство. Свяжитесь с нами по контактным данным на сайте, указав необходимые размеры мата.

Спортивный мат – это мягкий настил, который защищает человека от ушибов и травм во время занятий спортом. По внешнему виду он напоминает простой матрас, обтянутый искусственной кожей. Мы, рекомендуем тент на погрузчик купить по низким ценам.

Качественные и правильно подобранные маты – всегда на страже вашего здоровья.

Сегодня все более популярным среди населения Российской Федерации становится здоровый способ жизни, неотъемлемым элементом которого являются систематические занятия спортом.

Если раньше спортивные матрасы можно было обнаружить в спортивных залах детских учреждений и спортивных комплексах, куда их закупали оптом, то теперь их приобретают практически в каждый дом.

Перед тем, как купить мат, важно учесть правила, ведущие к надежной безопасности.

1. Назначение, для чего конкретно нужен мат. При выборе такого матраса необходимо точно понимать, для какого конкретно вида спорта предназначен предмет, ведь именно от правильного выбора зависит гарантия безопасности.

По назначению спортивный мат бывает:

- гимнастический

- борцовский мат

- защитный

- татами

- для массажа и др.

Все они отличаются размерами, толщиной и упругостью наполнителя.

2. Предназначение. Для кого предназначен. Спортивные маты покупаются в спортивные клубы для постоянного почти беспрерывного использования, в частные спортивные залы, где используются время от времени, детские учреждения или для оборудования частных спортивных комнат для детей.

Цветовым разнообразием отличаются маты для детей, они могут иметь красивые яркие рисунки или яркие сочетания. Самое важное, чтобы эти яркие и красивые краски не выделяли вредных веществ во время эксплуатации, не оставляли следы на коже ребенка, не вызывали аллергии, то есть были полностью безопасными при непосредственном контакте. Толщиной они могут быть от 10 до 15 см с наполнителем средней упругости.

3. Материал и наполнитель матов. Сегодня производителями спортивного снаряжения используются различные материалы и наполнители для спортивных матрасов. Чаще всего для обшивки используют кожзаменители и современные моющие ткани, а для наполнения мебельный поролон или современный вспененный полиэтилен (ППЭ) различной степени плотности. Поролон самой высокой плотности имеют маты для борьбы, к которым при выборе выставляются самые высокие требования. Борцовский ковер, как правило, обшивается трехслойной ПВХ-тканью, швы которой проходят специальную температурную обработку.

На нашем сайте вы сожжете заказать оптом и в розницу любой вид спортивного мата по цене производителя с доставкой в Москву или Санкт - Петербург. При изготовлении спортивного снаряжения мы используем самые качественные прочные и безопасные материалы.