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Bangup - взрывной фарма конверт!

Автор темы bangup, Вчера, 16:00

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В теме одно сообщение

#1 bangup

bangup

    Новичок

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Обычный

Отправлено Вчера, 16:00

Здравствуйте уважаемые вебмастера!

Мы рады представить новую фармаси партнерскую программу для зарубежного фарма трафа.

Наши преимущества:
- Принимаем любой траф на свои абузостойкие сервера
- Отличная проходимость заказов
- Большой выбор продуктов
- Шиппинг во все страны
- Еженедельные или по запросу выплаты Вашей 40% комиссии без холда
- Поддержка партнеров 24/7
- Реферальная система
- Статистика в реальном времени
- Индивидуальный подход
- Это только начало, мы развиваемся и становимся лучше каждый день благодаря Вам!

Добро пожаловать в партнерскую программу от Вебмастеров для Вебмастеров

jabber: bangup@jabba.biz
telegram: bangupsuppport

 


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#2 Artma

Artma

    Новичок

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Обычный

Отправлено Вчера, 18:48

Работаете?


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