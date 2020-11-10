Bangup - взрывной фарма конверт!

Отправлено Вчера, 16:00

Здравствуйте уважаемые вебмастера!



Мы рады представить новую фармаси партнерскую программу для зарубежного фарма трафа.



Наши преимущества:

- Принимаем любой траф на свои абузостойкие сервера

- Отличная проходимость заказов

- Большой выбор продуктов

- Шиппинг во все страны

- Еженедельные или по запросу выплаты Вашей 40% комиссии без холда

- Поддержка партнеров 24/7

- Реферальная система

- Статистика в реальном времени

- Индивидуальный подход

- Это только начало, мы развиваемся и становимся лучше каждый день благодаря Вам!



Добро пожаловать в партнерскую программу от Вебмастеров для Вебмастеров



jabber: bangup@jabba.biz

telegram: bangupsuppport