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Белая схема стабильного дохода на партнерской программе букмекера

Автор темы xpammer, Вчера, 06:23

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#1 xpammer

xpammer

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Отправлено Вчера, 06:23

Приветствую пользователей и гостей форума!
 
Предлагаю авторскую схему заработка по генерации и извлечению гэмблинг трафика и дальнейшей его конвертацией на ПП одной из известных БК. Схема не связана с общением, спамом, обманом и т.д. Никаких спец. навыков не потребуется, достаточно базовых знаний пк которыми Вы пользуетесь ежедневно.
В мануале четко прописано каждое действие без "воды" понятным языком со скринами каждого шага. Вся информация подана по пунктам, сложностей с изучением и настройкой не возникнет. Входит моя поддержка по настройке. 
 
После ознакомления со схемой, я даю дальнейшие рекомендации по выполнению каждого пункта. По мере прохождения каждого шага, проверяю, если все выполнено верно, идем дальше. Таким образом, двигаемся от получения трафика и конверсий, до выплат в БК.
 
 
Специфика схемы:
 
 
✔️ Как генерируется и извлекается трафик? Трафик генерируем на одном очень известном многомиллионном ресурсе, затем перенаправляем его на БК. Полностью контролирую Вашу подготовку, поэтому сложностей с настройкой не возникнет. Доступно любому желающему. Схема (цепочка операций)  полностью белая.
 
✔️ Время на подготовку и обслуживание схемы — стартовая подготовка в среднем займет 3 дня, делается один раз. Затем следует уделять по 45-60 минут 2-3 раза в неделю. То есть в совокупности до 3 часов в неделю. Если пропустили день, это не принципиально — трафик будет идти даже со стартового запуска, но если вообще не выделять время на поддержку схемы, то он со временем упадет до минимума.
 
✔️ Вложения для старта схемы — 340 рублей, разово.
 
✔️ Доходность — используя приведенные выше критерии по подготовке и обслуживанию схемы, выход на доходность от 2-3 тыс. рублей в сутки занимает две недели с начала работы схемы.
 
✔️ Возможность работы как со своего пк так и вообще без него, используя удаленный сервер, управляя всей подготовкой и обслуживанием со смартфона.
 
✔️ Конкуренция — схеме не страшна — сама по себе тематика имеет более 100 млн. ру запросов в месяц, а мы в данном случае, используем свою схему, при помощи которой извлекаем незначительную, в рамках масштабности ниши, долю.
 
✔️ Поддержка — присутствует.
 
 
Причина продажи схемы: постепенно перехожу в уже более для меня интересную сферу, связанную с инвестициями.
 
 
Стоимость: 5000 рублей.
 
 
Контакты:
 
telegram: @pammer (внимательно проверяйте адрес)
xpammer@yandex.ru

 


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