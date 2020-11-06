Traforama - прямые сделки для рекламодателей и вебмастеров.

Отправлено Вчера, 15:26

Привет всем рекламодателям форума info-forum.

Рады сообщить о запуске новой платформы Traforama.

Уверены, вы найдете для себя много интересного

Наш сайт







Traforama - это совершенно новое решение на рынке. Мы не рекламная сеть, и даже не DSP в классическом понимании.



Главная особенность плаформы - это возможность для паблишеров и адвертайзеров проводить прямые сделки и сотрудничать без посредников.







Если у вас есть знакомый паблишер, с которым вы хотели бы работать напрямую (или уже работаете), то вы можете пригласить его к нам на платформу и работать с ним без комиссии.



То есть, вы получаете доступ ко всем фичам, трекерам, анализаторам и всему остальному функционалу Traforama и работаете без комиссий со своим паблишером. Как раньше, но теперь с удобством и комфортом.



Также, есть еще одна уникальная особенность. Что делать если знакомого паблишера нет, а работать напрямую хочется?



Давайте вспомним как все происходит с обычным DSP. Вы приходите, настраиваете таргетинг, устанавливаете ставки и размещаете рекламу на всех сайтах сети, оперируя только black/white lists. Мы также поддерживаем такой сценарий, но кроме этого, мы решили пойти еще дальше:



У вас есть возможность выбирать конкретные сайты и рекламные споты для размещения ваших кампаний. Т.е. вы можете - подобрать какой-то определенный сайт (который круто подходит под ваш запрос, например) и включить кампанию только на нем. Хотите - можете даже указать конкретный рекламный спот.



А мы, со своей стороны предоставили вам удобный просмотр всех доступных сайтов вместе с их статистикой и прямыми ссылками. Эту функцию мы назвали Marketplace(Кстати, скоро еще буду отзывы и рейтинги о каждом сайте)



Ну и напоследок - вы можете заключать прямые сделки с паблишерами без каких-либо посредников и использовать функцию встроеннго мессенджера! То есть - увидели интересный сайт - нажали на кнопку - и вы уже в личном диалоге с владельцем сайта. Спрашивайте что хотите, общайтесь, работайте







В общем - пришлашаем всех зайти, попробовать, поделится впечатлениями. Вам у нас понравится!

В дальнейшем, в треде будут основатели и разработчики сервиса. Будем с радостью следить за сообщениями отвечать на все ваши вопросы. Если они есть уже - то задавайте, будем отвечать и , заодно знакомиться.



Всем мир



За подробностями еще можно в личку или сразу на сайт. Кстати, зацените наш лендинг(Делали всей командой) ссылка