Способ получить 4000 рублей на рекламу в Google Ads

Отправлено Вчера, 10:42

Акция которая заслуживает внимания, думаю будет некоторым будет интересна, так как это не промокод который надо покупать.

Aori — предложит вам настроить новые рекламные кампании, а также даст вам возможность получения дополнительного бонуса на рекламный аккаунт в размере 4000 рублей. В рамках акции партнер Google Ads — компания— предложит вам настроить новые рекламные кампании, а также даст вам возможность получения дополнительного бонуса на рекламный аккаунт в размере 4000 рублей.

Условия акции:

Пополните аккаунт на 1000?* и потратьте их на рекламу.

После этого 4000? вернутся на ваш баланс.

Предложение действует для новых клиентов Google и Aori.

Как получить бонус:

по этой ПРОМО ссылке. Перейдите в раздел "Настройки" - "4000 рублей от Google". 1. Регистрация в АориПерейдите в раздел "Настройки" - "4000 рублей от Google".

2. Заполните форму на странице. Дождитесь ответа от специалистов компании Aori.

3. Заполните бриф для бесплатной настройки рекламной кампании специалистами Aori.

4. Потратьте в рекламном кабинете Aori 1000 или более рублей на рекламу в Google Ads. Получите 4000 рублей в качестве бонуса.

Вашу первую рекламную кампанию специалисты Aori создадут для вас абсолютно бесплатно при пополнении баланса в Aori от 10 000 руб.

Aori — это рекламный агрегатор. Через простой личный кабинет Aori вы можете легко и быстро размещать рекламу, сравнивать эффективность объявлений и выбирать те, что приносят вам больше прибыли за меньшие деньги.

Другие виды промокодов напрямую в Гугл Адс можно купить ТУТ

Самый популярный кпон для РФ 500 руб. тратишь, получаешь 3000 бонус.