Перейти к содержимому

Фотография

Партнерка от знаменитого с 1997г. ForexClub. Обновление.

Автор темы glavprofit, Вчера, 10:41

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 glavprofit

glavprofit

    Ученик

  • Пользователи
  • PipPip
  • 28 сообщений
0
Обычный

Отправлено Вчера, 10:41

 
Выгодно сконвертировать трафик благодаря новой http://fxpayment.ru/ партнерской программе  от известнейшего форекс брокера Forex Club!
 
· CPA - до 800 usd за каждого квалифицированного трейдера
· Revenue Share - до 50% от валового дохода брокера. Пожизненные отчисления!
 
Брокер №1 - 22 года рынке.
На данный момент Выплаты в Webmoney, ЯндексДеньги и Qiwi. В ближайшее время планируется расширить список.
Расширенная статистика -  мощный инструмент анализа и повышения продуктивности.
Вы можете детально отследить ваш трафик, вплоть до вывода источников траффика по странам и сабаккаунтам.
 
Огромный выбор промо-материалов.
Пару примеров лендингов:
Заработок на форексе -  http://fxpayment.ru/libertex.html
Welcome-бонус 100% -  http://fxpayment.ru/forex.html
Как зарабатывать на криптовалютах?  - http://fxpayment.ru/crypto.html
 
FOREX CLUB предоставляет возможность совершать сделки с широким кругом финансовых инструментов: валютные пары, нефть, золото, индексы, акции, и др. 
клиентам более чем из 120 стран мира. Компания обслуживает клиентов, говорящих на русском, английском, украинском, китайском, португальском и других языках. 
За 16 лет FOREX CLUB открыл более 100 офисов во многих странах мира, а также разработал несколько собственных платформ, например, 
торгово-инвестиционную платформу LibertEx, которая позволяет легко зарабатывать на финансовых рынках.
 
 
Форекс-партнёрка — это не только дополнительный заработок, но и шанс начать собственный интересный и успешный бизнес. 
Вы можете заняться ведением собственных тематических сайтов и блогов, привлечением трафика из соц.сетей и других источников (арбитраж), и многими другими активностями в сфере партнерского маркетинга. 
Богатый выбор готовых промо-материалов и наша круглосуточная поддержка помогут вам в этом!
 
Брокер №1 - 20+ лет на рынке.
На тематическом трафике ратио регистраций может быть 1:20 – 1:50. Большое количество повторных депозитов, большой жизненный цикл трейдера.
Рекомендую получать клиентов из GOOGLE ADWORDS, ЯНДЕКС ДИРЕКТ, MYTARGET и BING YAHOO ADS. 
В этом вам помогут сэкономить  купоны от kupon.exaccess.com
 
Расширенная статистика -  мощный инструмент анализа и повышения продуктивности.
Вы можете детально отследить ваш трафик, вплоть до вывода источников траффика по странам и сабаккаунтам.
 
486.gif
 
Альтернативные решения:
Форекс4ю  http://best-options.ru/
 
 

 


  • 0
На правах рекламы

Обратно в Партнерские программы


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Инфотовары. Партнерки. Маркетинг и Реклама
  3. Партнерские программы
  4. Правила форума