Платформа-конструктор ботов авто-продаж Telegram

Панель бота компактная, и имеет понятный интерфейс.
Безопасность - Сделана полная фильтрация входных данных в админке\боте.
При сравнении по списку функционала, аналогов данному боту нет.
Автоматическое удаление\информирование магазинов с просроченным демо периодом.
Тестовый период с полным доступом 4 дня
Приватная версия - новый функционал, обновления, никаких багов дыр и т.п. (самая первая версия бота гуляет по сети, список багов очень длинный, но самое печальное что может случиться это потеря денег в неизвестном направлении, и товара), ну и % от продаж будет уходить тому кто вам его слил.
Продавать возможно абсолютно любые виды цифровых или файловых товаров:
Ключи от игр и лицензий, Аккаунты(login : password), Доступы, Ссылки.
Файлы(в виде архива) - Например Профили telegram аккаунтов, Базы данных, Фото, Скрипты, Видео Курсы, Схемы заработка и п.р.
Поддерживает популярные платежки:
Qiwi
Yandex money
Карта(Vasa/Master card)
Bitcoin
Unitpay
Free-kassa
Список функционала Админки\Бота
Скрытый текст
Информация о количестве продаж, заказов,прибыли, графики посещения, и заказов.
Обширное меняю бота имеет до 5 уровней вложенности, что способствует тонкой настройке магазина.
Возможность назначать действия кнопок для "Раздел каталога", "Раздел корзины", "Пригласить друга", "Профиль".
Присутствует партнерская программа, которая позволит привлекать новых покупателей, а старым будет сложнее уйти:
* Скидка на одну покупку - пользователь приводит n-ое количество пользователей и поулчает скидку назначенную вами
* Заработок на рефералах - чем больше пользователей привел тем больше баллов получает клиент. Баллы возможно использовать как скидку или для приобретения товара.
Создание свойств товара - Можно создать свои свойства к товару - например создать свойство "Срок действия" - поле будет доступно для заполнения при создании\изменении товара в разделе каталог, и его данные будут выводиться в боте в карточке товара.
Поддержка unicode символов в "Свойства товара".
Возможность указывать разные группы\разделы для товара.
Рассылка - что бы пользователи были в курсе всех новинок и скидок, вы можете сделать рассылку. Запустить ее возможно, как в режиме реального вменении так и с задержкой на заданное время и дату.
Функция изменения баланса клиента в ручном режиме позволит принять оплату по не доступной платежке или выйти из Форс-мажорной ситуации.
Создание промо кодов
Вы можете добавить роли своим помощникам "Оператор\Менеджер", которые позволяют создать аккаунта для вашего помощника с функцией создания\изменения товара(для текущего аккаунта) без необходимости выдавать полный доступ.
В разделе "Пополнения" вы сможете увидеть список всех операций по пополнению баланса.
Зеркала бота - уникальная функция, которая позволяет создавать множество работающих экземпляров главного бота. В случае блокировки или бана, другие магазины не страдают и продолжают свою работу
Мгновенный прием оплаты QIWI - Без CRON!, Без ущербных кнопок "проверить платеж" - Не требует прокси и не загружает api.
Безопасный счет QIWI - авто-пересылка всех полученных денег qiwi, на кошек вне бота(магазина).
Резервирование товара(при режиме корзины).
Структура меню - можно манипулировать позициями кнопок в меню
2 Режима работы с qiwi
Через 1 кошелек.
Мульти-режим - Работа с множества кошельков, с установкой лимита суммы.
Кнопка "Купить" - Внутренний баланс в боте, товар выдается мгновенно.
Кнопка "Добавить в корзину" - Заказ - Создается\Оплачивается.
2 режима вывода товара:
Фото товара, описание характеристик(свойств) товара(заданных в админке) в отдельном сообщении.
Вывод товаров в виде списка кнопок с названием\ценной(по формату), и подробный просмотр.
2 режима выдачи товаров:
Текстовый товар - При создании\Редактировании товара указывается список товаров(ссылки,аккаунты, ключи и .п.р).
Выдача файлов - Возможность загружать любое кол-во файлов, упакованных в *.zip архив(до 50mb), и покупатель получает оплаченные файлы