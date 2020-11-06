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Платформа-конструктор ботов авто-продаж Telegram

Автор темы TGSHOP, Вчера, 08:15

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#1 TGSHOP

TGSHOP

    Новичок

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Отправлено Вчера, 08:15

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Платформа-конструктор ботов авто-продаж Telegram TGSHOP

TGSHOP - Это Автоматизированная платформа аренды Telegram ботов авто-продаж цифровых товаров.

Какие наши отличия от аналогов:


  • Имеет большой функционал, в отличии от аналогов.
  • Панель бота компактная, и имеет понятный интерфейс.
  • Безопасность - Сделана полная фильтрация входных данных в админке\боте.
  • При сравнении по списку функционала, аналогов данному боту нет.
  • Автоматическое удаление\информирование магазинов с просроченным демо периодом.
  • Тестовый период с полным доступом 4 дня
  • Приватная версия - новый функционал, обновления, никаких багов дыр и т.п. (самая первая версия бота гуляет по сети, список багов очень длинный, но самое печальное что может случиться это потеря денег в неизвестном направлении, и товара), ну и % от продаж будет уходить тому кто вам его слил.

Продавать возможно абсолютно любые виды цифровых или файловых товаров:



  • Ключи от игр и лицензий, Аккаунты(login : password), Доступы, Ссылки.
  • Файлы(в виде архива) - Например Профили telegram аккаунтов, Базы данных, Фото, Скрипты, Видео Курсы, Схемы заработка и п.р.

Поддерживает популярные платежки:


  • Qiwi
  • Yandex money
  • Карта(Vasa/Master card)
  • Bitcoin
  • Unitpay
  • Free-kassa

 

Список функционала Админки\Бота

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Скрины панели управления

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Скрины бота

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Наши контакты:

Сайт - tgshop.host
Демо бот - @noshopBot (через него регистрация)

 

 


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