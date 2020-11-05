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VidVPN

Автор темы VID VPN, Сегодня, 10:03

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#1 VID VPN

VID VPN

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Отправлено Сегодня, 10:03

VidVPN – сервис без логов.
 
Если вы давно искали надежное решение для онлайн-безопасности, то считайте, что вы его
нашли. Мы ценим свободу выбора наших клиентов, стремимся к инновациям с нашими
технологиями и делаем все, чтобы обеспечить вашу конфиденциальность и безопасность в сети.
 
Почему выбирают именно нас?
 
 Мы имеем 24 серверов в 11 странах. Вы можете посмотреть расположение наших серверов на онлайн-карте на нашем сайте https://vidvpn.cc/.
 У нас безлимитный трафик. Качайте большие файлы, смотрите HD видео в онлайн, у нас неограниченный трафик на всех тарифах.
 Разрешены торренты. Загружайте торренты анонимно. Наши платные тарифы открыты для торрентов и p2p трафика.
 Логирование не ведется. Мы не ведем журнал активности своих пользователей. Мы находимся вне юрисдикции данного закона.
 Оффшорная компания. Наша компания зарегистрирована в оффшорной зоне на Сейшельских островах.
 Подключение до пяти устройств. Разрешено подключать до пяти устройств на одну лицензию, к разным серверам.
 Несколько типов протоколов. Вы сможете использовать такие типы OpenVPN как: Singlе VPN, Double VPN, Маскирующий.
 
Для чего используется VPN?
 
 Шифрование трафика и DNS.
 Смена IP и DNS.
 Анонимность в сети.
 Снятие ограничений.
 Защита от атак.
 Безопасность WI-FI. 
 
Наши тарифы:
 
1 неделя: 125 руб.
1 месяц: 499 руб.
3 месяца: 1199 руб. / 399 руб. в месяц
6 месяцев: 1790 руб. / 299 руб. в месяц
1 год: 2399 руб. / 199 руб. в месяц
3 года: 3590 руб. / 99 руб. в месяц
 
Доступные страны для подключения VidVPN:
 
 Франция
 Чехия 
 Англия
 Германия 
 Нидерланды 
 Италия 
 Польша 
 Россия 
 Сингапур 
 Канада 
 США 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 
Только для пользователей форума мы дарим промокод FORUM, с помощью которого можно пользоваться подпиской на VidVPN в течение 14 дней абсолютно бесплатно.
 
Зарабатывайте вместе с нами!
 
На нашем сайте действует реферальная система. Делитесь своей уникальной ссылкой с друзьями и получайте 20% на личный счет с первой покупки друга.
Ссылку можно найти на нашем сайте https://vidvpn.cc/ в разделе «Сотрудничество».

 


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