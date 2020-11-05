VidVPN – сервис без логов.
Если вы давно искали надежное решение для онлайн-безопасности, то считайте, что вы его
нашли. Мы ценим свободу выбора наших клиентов, стремимся к инновациям с нашими
технологиями и делаем все, чтобы обеспечить вашу конфиденциальность и безопасность в сети.
Почему выбирают именно нас?
Мы имеем 24 серверов в 11 странах. Вы можете посмотреть расположение наших серверов на онлайн-карте на нашем сайте https://vidvpn.cc/.
У нас безлимитный трафик. Качайте большие файлы, смотрите HD видео в онлайн, у нас неограниченный трафик на всех тарифах.
Разрешены торренты. Загружайте торренты анонимно. Наши платные тарифы открыты для торрентов и p2p трафика.
Логирование не ведется. Мы не ведем журнал активности своих пользователей. Мы находимся вне юрисдикции данного закона.
Оффшорная компания. Наша компания зарегистрирована в оффшорной зоне на Сейшельских островах.
Подключение до пяти устройств. Разрешено подключать до пяти устройств на одну лицензию, к разным серверам.
Несколько типов протоколов. Вы сможете использовать такие типы OpenVPN как: Singlе VPN, Double VPN, Маскирующий.
Для чего используется VPN?
Шифрование трафика и DNS.
Смена IP и DNS.
Анонимность в сети.
Снятие ограничений.
Защита от атак.
Безопасность WI-FI.
Наши тарифы:
1 неделя: 125 руб.
1 месяц: 499 руб.
3 месяца: 1199 руб. / 399 руб. в месяц
6 месяцев: 1790 руб. / 299 руб. в месяц
1 год: 2399 руб. / 199 руб. в месяц
3 года: 3590 руб. / 99 руб. в месяц
Доступные страны для подключения VidVPN:
Франция
Чехия
Англия
Германия
Нидерланды
Италия
Польша
Россия
Сингапур
Канада
США
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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Ссылку можно найти на нашем сайте https://vidvpn.cc/ в разделе «Сотрудничество».