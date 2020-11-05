VidVPN – сервис без логов.

Если вы давно искали надежное решение для онлайн-безопасности, то считайте, что вы его

нашли. Мы ценим свободу выбора наших клиентов, стремимся к инновациям с нашими

технологиями и делаем все, чтобы обеспечить вашу конфиденциальность и безопасность в сети.

Почему выбирают именно нас?

 Мы имеем 24 серверов в 11 странах. Вы можете посмотреть расположение наших серверов на онлайн-карте на нашем сайте https://vidvpn.cc/ .

 У нас безлимитный трафик. Качайте большие файлы, смотрите HD видео в онлайн, у нас неограниченный трафик на всех тарифах.

 Разрешены торренты. Загружайте торренты анонимно. Наши платные тарифы открыты для торрентов и p2p трафика.

 Логирование не ведется. Мы не ведем журнал активности своих пользователей. Мы находимся вне юрисдикции данного закона.

 Оффшорная компания. Наша компания зарегистрирована в оффшорной зоне на Сейшельских островах.

 Подключение до пяти устройств. Разрешено подключать до пяти устройств на одну лицензию, к разным серверам.

 Несколько типов протоколов. Вы сможете использовать такие типы OpenVPN как: Singlе VPN, Double VPN, Маскирующий.

Для чего используется VPN?

 Шифрование трафика и DNS.

 Смена IP и DNS.

 Анонимность в сети.

 Снятие ограничений.

 Защита от атак.

 Безопасность WI-FI.

Наши тарифы:

1 неделя: 125 руб.

1 месяц: 499 руб.

3 месяца: 1199 руб. / 399 руб. в месяц

6 месяцев: 1790 руб. / 299 руб. в месяц

1 год: 2399 руб. / 199 руб. в месяц

3 года: 3590 руб. / 99 руб. в месяц

Доступные страны для подключения VidVPN:

 Франция

 Чехия

 Англия

 Германия

 Нидерланды

 Италия

 Польша

 Россия

 Сингапур

 Канада