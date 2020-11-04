Экспресс – тесты на выявление вируса COVID-19

Отправлено Сегодня, 04:01

COVID-19 или SARS-CoV-2 – это новый вид вируса, который относится к отряду коронавирусных инфекций. Он на 80% генетически схож с вирусом SARS-CoV, эпидемия которого в мире прошла в 2002-2003 годах. Данный вирус вызывал атипичную пневмонию. Первоначальные признаки можно было выявить самому, при прогрессированном варианте – необходимо было посетить ближайшее медицинское учреждение. Но, спустя пару месяцев, российская компания Imbian изобрела эффективные тесты, благодаря которым можно выявить вирус на ранних этапах развития в домашних условиях.

Сдать анализ можно без назначения врача. Для проверки на коронавирус - российский производитель Imbian на основе опыта и собственных разработок создал экспресс – тесты, эффективно доказывающую свою полезность при выявлении вируса. Тест-система соответствует современным европейским требованиям, она может выявлять инфекцию на любой стадии заболевания, а также у людей с не выраженными симптомами. На нашем сайте https://imbian.org, Вы можете изучить информацию более подробно, а также приобрести данный товар, не выходя из дома.

Экспресс-тест на выявление антигена коронавируса (COVID-19) позволяет:

1. Узнать болеете ли вы коронавирусной инфекцией в настоящий момент.

2. Положительный результат будет означать, что, скорее всего, вы можете быть носителем инфекции и инфицировать других людей.

3. Получив отрицательный результат вероятность того, что вы болели на момент взятия образца существенно снижается, но, к сожалению, не может быть исключена полностью.

Описание основных «процедур» на выявление вируса в медицинском учреждении

1. Иммуноферментный анализ (ИФА) на определение антител IgM и IgG в крови. Тест показывает иммунный ответ организма (наличие антител M и G) и их концентрацию.

2. Мазок на определение антигена коронавируса. Тест определяет наличие самого вируса, а не иммунный ответ к нему. Готовность от 15 минут (при заборе анализа на дому).

3. Мазок из носо - и ротоглотки на наличие вируса COVID-19. Анализ проводится методом ПЦР (полимеразная цепная реакция). Тест определяет наличие самого вируса, а не иммунный ответ к нему.

4. Экспресс-тест на определение антител IgM и IgG в крови. Тест показывает иммунный ответ организма (наличие антител M и G), но не показывает их количество.

Преимущества тестов на определение вируса: эффективнее ли стационарного, амбулаторного лечения?

1. Удобство. Не требуется специальных приспособлений и оборудования для хранения и транспортировки.

2. Результат в мгновение ока. Вам необходимо потратить всего лишь 15 минут на выявление или отсутствие вируса, 10 из которых – проявление специальных полос и расшифровок на самом тесте.

3. Тестирование проводится непосредственно пациентов

4. Наш экспресс – тест отвечает всем требованиям и соответствует нормам госта Российской Федерации, а также имеет официальные сертификаты.

5. Анонимность, вы сами сможете решить, как поступить в данной ситуации, если у вас будет положительный «тест».

6. Безопасность. Высокая вероятность того, что при следовании в медицинское учреждение, Вы запросто можете столкнуться с носителем данного вируса.