Отправлено Сегодня, 05:27

Как правильно подобрать гель – лак?

Классический лак для ногтей часто начинает отслаиваться через несколько дней после нанесения, даже после правильной процедуры и нанесения защитного верхнего слоя. Альтернативой, позволяющей избежать этого, является гель-лак, сочетающий в себе достоинства классического лака. Он идеально подходит, например, для женщин, которые не любят искусственные ногти, но хотят, чтобы их «модифицировали» надолго. Гель-лак образует толстый и прочный слой, поэтому его сложно испортить как внешнему виду маникюра, так и самому ногтю. Он также придает ногтям ослепительный блеск, иногда даже впечатление геля, но при этом выглядит совершенно естественно на собственных ногтях. Огромным плюсом является его стойкость, гель-лак держится от двух, а иногда и до трех недель, что действительно удобно. Можно пойти в ногтевую студию за гель-лаком, более опытные дамы могут нанести его на соответствующем оборудовании, не выходя из дома.

Для моделирования ногтей гель-лаком вам понадобятся:

- УФ или светодиодная лампа

- средства для лучшего прилегания ногтей

- напильники (шероховатость 240/240 и 100/180)

- средство для чистки ногтей и геля

- база и топ гель-лак (некоторые продаются напрямую 2в1)

- цветные гель-лаки

- отделочный материал

- жидкость для снятия гель-лака

- апельсиновые палочки для кутикулы

- дезинфекция

- УФ / светодиодные гель-лаки

Гель-лаки , затвердевающие в УФ или светодиодной лампе, необходимо наносить в несколько этапов. Чаще всего для этого нужны три разных лака - сначала базовое покрытие, которое выпрямляет ногти и подготавливает их к следующим слоям. Далее наносится цветной лак, обычно в два более слабых слоя. Наконец, наносится верхнее покрытие, которое придает маникюру гелевый вид и красиво укрепляет ногти. Отдельным слоям дают высохнуть в лампе. В светодиодной лампе обычно достаточно 30 или 60 секунд, в УФ-лампе - больше, обычно две минуты.

Некоторые гель-лаки оставляют выделения, которые необходимо стереть смывкой. Гель-лаки, которые можно «сушить» в УФ или светодиодной лампе, намного прочнее и служат дольше, чем лаки, для которых лампа не обязательна. Еще одно преимущество - вам не нужно ждать несколько часов, пока лак полностью высохнет. Сразу после отверждения в УФ-лампе гель-лак становится сухим и твердым, поэтому вы можете сразу приступить к своим делам. В нашем интернет – магазине https://nezhnaja.by можно подобрать лаки, гели, а также инструменты для работы с материалом по низким ценам.

Снятие гель-лака

Процедура может показаться слишком сложной по сравнению со снятием обычного лака. Но это не совсем так, ведь по сравнению с «гелевыми» ногтями это действительно просто. Вам не нужно идти в салон для снятия. Все, что вам нужно, это средство для снятия геля (ацетон), мякоть и зажимы для удаления гелевой краски (если вы более опытны, вам достаточно фольги вместо зажимов). Порядок действий следующий: Некоторые гель-лаки необходимо сначала слегка отшлифовать, чтобы разрушить прочную структуру.

Преимущества гель-лака

- подходит для любого типа и длины ногтей

- легкое нанесение на натуральные ногти

- короткое время высыхания (в УФ-лампе за несколько минут)

- гипоаллергенен, бережно относится к натуральным ногтям

- более мягкое удаление, чем при классическом моделировании гелем

Недостатки гель-лака

- цена - первоначальные затраты на приобретение необходимой продукции (УФ-лампа, обезжириватели и др.)

- ногти нельзя наращивать искусственно с помощью гель-лака

- по сравнению с классическим гелевым моделированием он более чувствителен к механическим повреждениям (частое замачивание, использование чистящих средств ...