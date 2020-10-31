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Выкупаем push-подписки по CPA! Новая приватная пуш-партнерка - A2tag!

Автор темы A2Tag, Вчера, 22:45

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#1 A2Tag

A2Tag

    Новичок

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Отправлено Вчера, 22:45

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Мы - команда, которая специализируется на работе с пушами и попандерами, и являемся ТОП-игроками по выкупу трафика во многих сетях (Референсы в личке), запускаем проект по выкупу Push-подписок - A2tag.com (пока в Приватном режиме).

Пока все хоронят пуши мы выходим на рекордные объемы :) Наше решение позволяет монетизировать трафик значительно лучше, чем все другие аналогичные предложения на рынке. B)

Основные фишки :thumbsup:
1) CPA модель работы, мы выкупаем подписки по отличным рейтам сразу, не нужно ждать пока отобьется Revshare
2) Полностью готовые супер лендинги с эксклюзивными техническими фишками, которые обеспечивают очень высокий конверт.
3) Поделимся экспертизой, внутренний отдел медиабаинга генерирует более 1млн подписок в день.
4) Быстрые выплаты и кастомные решения по методам оплаты

Текущие условия для входа:
1) Кто уже работает с пуш подписками и может лить от 10k подписок или $100+ оборота в день
2) Кто заливает хорошие объемы в других нишах, и готов работать с пуш-подписками.

Пиши в телегу a2tag и начинай генерировать профит!

 


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