Выкупаем push-подписки по CPA! Новая приватная пуш-партнерка - A2tag!

Отправлено Вчера, 22:45

Мы - команда, которая специализируется на работе с пушами и попандерами, и являемся ТОП-игроками по выкупу трафика во многих сетях (Референсы в личке), запускаем проект по выкупу Push-подписок - A2tag.com (пока в Приватном режиме).



Пока все хоронят пуши мы выходим на рекордные объемы Наше решение позволяет монетизировать трафик значительно лучше, чем все другие аналогичные предложения на рынке.



Основные фишки

1) CPA модель работы, мы выкупаем подписки по отличным рейтам сразу, не нужно ждать пока отобьется Revshare

2) Полностью готовые супер лендинги с эксклюзивными техническими фишками, которые обеспечивают очень высокий конверт.

3) Поделимся экспертизой, внутренний отдел медиабаинга генерирует более 1млн подписок в день.

4) Быстрые выплаты и кастомные решения по методам оплаты



Текущие условия для входа:

1) Кто уже работает с пуш подписками и может лить от 10k подписок или $100+ оборота в день

2) Кто заливает хорошие объемы в других нишах, и готов работать с пуш-подписками.



Пиши в телегу a2tag и начинай генерировать профит!