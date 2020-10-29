Золотая обеспеченная валюта (GSX)

Отправлено Сегодня, 16:36

Золотая защищенная валюта - единственная существующая стабильная монета с квантовой защитой. Эта криптовалюта сочетает в себе лучшие элементы инвестиционной монеты, традиционной криптовалюты и стейблкоина. Каждая монета обеспечена золотом и богатой золотом землей, что обеспечивает непрерывный рост стоимости.

Причина, по которой GSX возглавляет список, заключается в том, что преимущества GSX в настоящее время не имеют себе равных. GSX - это новый тип валюты, называемый монетой роста. Самое лучшее в этом то, что 100% его стоимости обеспечено активами, и эти активы со временем увеличиваются. Вдобавок к этому его держателям выплачиваются ежегодные дивиденды.

10 лучших характеристик GSX:

1. Обеспеченный - GSX - стабильный фондовый фонд, обеспеченный физическим золотом и рудниками. С добавлением многих крупных шахт и нефтеперерабатывающего завода. Включая ряд будущих золотых рудников на аллювиальных и твердых породах, а также будущий медный рудник, танталовый рудник, никелевый рудник и литиевый рудник.

2. Доверительная собственность - владельцы GSX являются бенефициарами прав на землю. Это означает, что даже если что-то случится с Apollo Fintech, активы будут проданы, а выручка пойдет непосредственно держателям GSX.

3. Рост - Постоянное увеличение стоимости земли и золота, обеспечивающих GSX. Текущая предпродажная цена составляет 0,046 доллара США. Минимальная цель по активам в первый год составляет 7 миллиардов долларов в активах, при этом стоимость отдельных активов составляет 0,23 доллара на GSX, на второй год - 20 миллиардов долларов в активах, что составляет 0,66 долларов на GSX, в третий год - 30 миллиардов в активах, что составляет стоимость актива 1 доллар за каждый. GSX, а затем продолжайте движение в том же темпе. Содействие увеличению цены почти на 3000%.

4. Аудит - золотовалютные резервы GSX будут постоянно проверяться некоторыми из наиболее уважаемых и уважаемых аудиторских фирм, таких как BVA.

5. Дивиденды - держатели GSX имеют право на ежегодные дивиденды в размере 50% от всего золота и металлов, добытых или переработанных после расходов и расширения. Они также имеют право на значительную часть комиссионных за транзакции продуктов Apollo Fintech, таких как Национальная платежная платформа, которая разработана для управления экономикой.

6. Сжигание монет - 50% из 10 миллиардов предложенных, которые не продаются в CDE, будут сожжены, стоимость перемещается в сторону выживания GSX.

7. Возможность выкупа - GSX будет выкуплен за его стоимость в золоте, что поможет поддерживать более постоянную цену.

8. Комбинация - GSX сочетает в себе лучшие элементы стабильной монеты, криптовалюты и инвестиционной монеты.

Рост - его цена может быть намного выше, чем стоимость его актива, поэтому он имеет преимущества роста традиционной криптовалюты, такой как BTC, с потенциальной стоимостью базового актива, которая не позволит ему резко упасть. И держатели получают постоянные дивиденды от инвестиционной монеты, что еще больше увеличивает ее стоимость. Предоставление держателям преимуществ всех 3 лучших вариантов инвестирования в криптовалюту.

9. Квантовое сопротивление - GSX будет

быть одной из первых стабильных монет Quantum Resistant с интеграцией алгоритма криптографии Quantum Steel в блокчейне Apollo. Квантовые вычисления - самая большая угроза блокчейну номер один на данный момент.

10. Участие - владельцы смогут посетить и остаться на главной шахте в центре для посетителей GSX, а также смогут участвовать в таких элементах добычи, как тестирование оборудования, наблюдение за взрывчатыми веществами, разведка с профессионалами, тестирование и многое другое. больше впечатлений, которые доставляют истинное удовольствие от золотой лихорадки. Кроме того, команда поговорила с продюсерскими компаниями о возможном реалити-шоу и планирует установить камеры, работающие круглосуточно и без выходных, что позволит владельцам принять участие в действии, не выходя из дома.

Таким образом, обеспеченная золотом валюта - это новый вид инвестиций.

Инвестиция, которая позволяет ее владельцам наблюдать за ростом их чистой стоимости, собирать прибыль и даже участвовать.

Предварительная продажа сейчас проходит по адресу: GSXCDE.com.

Валюта Apollo - самая продвинутая в мире. Запатентованная технология, которой он может похвастаться, делает его лучшим вложением, которое вы можете сделать, поскольку криптовалюты стремятся стать устойчивыми.

Эти технологии включают средство обновления Apollo, атомарные свопы Apollo, адаптивную форжинг, сегментирование, синхронизацию узлов и многое другое. Все это в совокупности делает APL самой многофункциональной криптовалютой в мире.

APL построен на основе блокчейна Apollo, который также достиг многих нововведений. Это первый блокчейн, достигший неопределенности

Инвестиция, которая позволяет ее владельцам наблюдать за ростом их чистой стоимости, собирать прибыль и даже участвовать.

Предварительная продажа сейчас проходит по адресу: GSXCDE.com