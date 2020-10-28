Софт для массовой рассылки по WhatsApp, Telegram, Email

В продаже оплаченные аккаунты с бессрочной лицензией.
Для софта Unimessenger и Telecobra.
Возможности:
Неограниченная отправка сообщений в сутки.
Парсер групп\чатов по номеру, по никнейму.
Авторегистратор аккаунтов.
Ставит аватарки, статусы.
Автопрогрев аккаунтов.
Переписывает аккаунты между собой - благодаря чему удается избежать блокировки во время массовой рассылки.
Доставляемость во входящие 100%.
Также есть полноценный актуальный видео-курс Шелеста и весь прилагаемый софт для массовой email рассылки, включающий PMTA 5, Plex mail, 3 скрипта - Mail Wizz, Protosender, Interspire с аддонами.
Цены:
Unimessenger - 7к бессрочная лицензия с авторегом, без него за 5к.
Тelecobra - 6к бессрочная лицензия, авторегистратор есть по умолчанию.
У разработчиков (сайт найдете), цены около 18к.
Есть еще варианты продажи аккаунтов с лицензией на 1 месяц за 2к.
Всем желающим прошу писать в телегу GeorgeRes.