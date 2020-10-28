Софт для массовой рассылки по WhatsApp, Telegram, Email

Отправлено Вчера, 17:38

В продаже оплаченные аккаунты с бессрочной лицензией.

Для софта Unimessenger и Telecobra.



Возможности:

Неограниченная отправка сообщений в сутки.

Парсер групп\чатов по номеру, по никнейму.

Авторегистратор аккаунтов.

Ставит аватарки, статусы.

Автопрогрев аккаунтов.

Переписывает аккаунты между собой - благодаря чему удается избежать блокировки во время массовой рассылки.

Доставляемость во входящие 100%.



Также есть полноценный актуальный видео-курс Шелеста и весь прилагаемый софт для массовой email рассылки, включающий PMTA 5, Plex mail, 3 скрипта - Mail Wizz, Protosender, Interspire с аддонами.



Цены:

Unimessenger - 7к бессрочная лицензия с авторегом, без него за 5к.



Тelecobra - 6к бессрочная лицензия, авторегистратор есть по умолчанию.



У разработчиков (сайт найдете), цены около 18к.

Есть еще варианты продажи аккаунтов с лицензией на 1 месяц за 2к.



Всем желающим прошу писать в телегу GeorgeRes.