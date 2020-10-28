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Софт для массовой рассылки по WhatsApp, Telegram, Email

Автор темы 2yt2h, Вчера, 17:38

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#1 2yt2h

2yt2h

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Обычный

Отправлено Вчера, 17:38

В продаже оплаченные аккаунты с бессрочной лицензией.
Для софта Unimessenger и Telecobra.

Возможности:
Неограниченная отправка сообщений в сутки.
Парсер групп\чатов по номеру, по никнейму.
Авторегистратор аккаунтов.
Ставит аватарки, статусы.
Автопрогрев аккаунтов.
Переписывает аккаунты между собой - благодаря чему удается избежать блокировки во время массовой рассылки.
Доставляемость во входящие 100%.

Также есть полноценный актуальный видео-курс Шелеста и весь прилагаемый софт для массовой email рассылки, включающий PMTA 5, Plex mail, 3 скрипта - Mail Wizz, Protosender, Interspire с аддонами.

Цены:
Unimessenger - 7к бессрочная лицензия с авторегом, без него за 5к.

Тelecobra - 6к бессрочная лицензия, авторегистратор есть по умолчанию.

У разработчиков (сайт найдете), цены около 18к.
Есть еще варианты продажи аккаунтов с лицензией на 1 месяц за 2к.

Всем желающим прошу писать в телегу GeorgeRes.

 


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