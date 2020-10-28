ВКОНТАКТЕ - ТОП 4 проверенных сервиса для раскрутки и накрутки

Отправлено Сегодня, 12:01

Вам привет!



Делюсь информацией об эффективных сервисах для Вконтакте.



Коротко по теме:



Сервисов для Вк в интернете много, которыми можно накрутить подписчиков, лайки, репосты, комментарии, просмотры, но вот выбрать среди них поистине эффективные можно только, если их тестировать в течении некоторого времени, что я и сделала.



В моей подборке разные сервисы, поэтому здесь вы познакомитесь с такими, которыми можно не только накрутить, но и раскрутить страницу, группу или паблик.



Все сервисы давно работают и пользуются большим спросом среди пользователей Вк.





Поехали:





http://vktarget.ru - накрутка исключительно Живых подписчиков и таких действий, как лайки, репосты, есть даже автолайки и авторепосты на новые посты в группе.



Скорость накрутки быстрая!









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https://vkserfing.ru - накрутка Живых подписчиков, а также друзей, лайков, репостов, опросов, комментариев, просмотров записей и видео, а еще есть услуги автозаданий и комплексной накрутки.



Скорость накрутки умеренная!









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http://bosslike.ru - накрутка Ботов за копейки вперемешку с Живыми аккаунтами, но ботов больше, а также можно накрутить лайки, репосты, комментарии, голосования, просмотры.



Сначала покупаете баллы, после тратите их на накрутку.

Цены указываете такие, какие сами посчитаете справедливыми, но есть минималка и составляет она 1 балл.









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https://turbotext.ru - биржа, где есть функция Микрозадачи, где можно заказать Все что угодно, будь это подписка или репост с лайком, а также комментарий или реклама вашего сообщества или паблика на каком-нибудь сайте или в другой социальной сети. Можно придумать практически любое задание, главное фантазия)



Цены указываете такие, какие сами посчитаете справедливыми, но есть минималка и составляет она 4 руб.









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Данные сервисы выполняют все необходимые функции качественно и недорого, что устраняет необходимость в похожих сервисах.