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ВКОНТАКТЕ - ТОП 4 проверенных сервиса для раскрутки и накрутки

Автор темы Tanluck, Сегодня, 12:01
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#1 Tanluck

Tanluck

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Отправлено Сегодня, 12:01

Вам привет!

Делюсь информацией об эффективных сервисах для Вконтакте.

Коротко по теме:
 

Сервисов для Вк в интернете много, которыми можно накрутить подписчиков, лайки, репосты, комментарии, просмотры, но вот выбрать среди них поистине эффективные можно только, если их тестировать в течении некоторого времени, что я и сделала.

В моей подборке разные сервисы, поэтому здесь вы познакомитесь с такими, которыми можно не только накрутить, но и раскрутить страницу, группу или паблик.


Все сервисы давно работают и пользуются большим спросом среди пользователей Вк.


Поехали:


http://vktarget.ru - накрутка исключительно Живых подписчиков и таких действий, как лайки, репосты, есть даже автолайки и авторепосты на новые посты в группе.

Скорость накрутки быстрая!

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https://vkserfing.ru - накрутка Живых подписчиков, а также друзей, лайков, репостов, опросов, комментариев, просмотров записей и видео, а еще есть услуги автозаданий и комплексной накрутки.

Скорость накрутки умеренная!

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http://bosslike.ru - накрутка Ботов за копейки вперемешку с Живыми аккаунтами, но ботов больше, а также можно накрутить лайки, репосты, комментарии, голосования, просмотры.

Сначала покупаете баллы, после тратите их на накрутку.
Цены указываете такие, какие сами посчитаете справедливыми, но есть минималка и составляет она 1 балл.

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https://turbotext.ru - биржа, где есть функция Микрозадачи, где можно заказать Все что угодно, будь это подписка или репост с лайком, а также комментарий или реклама вашего сообщества или паблика на каком-нибудь сайте или в другой социальной сети. Можно придумать практически любое задание, главное фантазия)

Цены указываете такие, какие сами посчитаете справедливыми, но есть минималка и составляет она 4 руб.

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Данные сервисы выполняют все необходимые функции качественно и недорого, что устраняет необходимость в похожих сервисах.


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