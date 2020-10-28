Платежные системы, Идентификации, Дебетовые карты, Кошельки, Телефония

Отправлено Сегодня, 07:01

Актуальный список товаров и услуг доступен на сайте - https://graver.pw

в ЛС на форуме не писать! не отвечаю! Мои актуальные контакты смотрите на сайте graver.pw

@Graverbot - телеграм бот автопродаж всех кошельков

Важная информация о услугах

К оплате принимаю: Bitcoin, Litecoin, Monero, Яндекс Деньги, QIWI, банк карты, Advcash, Payeer.

Кардингом или обналом не занимаюсь. С грязными деньгами не работаю.

Не занимаюсь разработкой, использованием либо распространение вредоносных программ.

Пробивом данных и взломом аккаунтов не занимаюсь.

skype, icq, vk, whatsapp у меня нет.

Взломанные (брут) аккаунты или аккаунты с балансами не продаю.

Регистрируя и идентифицирую кошельки, соблюдаю всю необходимую осторожность и безопасность, дабы избежать возможной блокировки кошелька.

За сохранность ваших средств на кошельках или блокировку кошелька в результате любых ваших действий ответственности не несу, гарантий нет.

Услуги по QIWI и Яндекс деньги

Идентификация на ваши или мои документы. Доступ к кошельку не требуется. Срок 1 день.

Полная идентификация через связной. Делаем идентификацию иностранных киви.

> Готовый кошелек киви без сканов - 1700 руб

Статус идентификации - профессиональный. С виртуальной картой. Прокси в комплекте.

> QIWI Visa Plastic НЕИМЕННАЯ - 1900 руб

Привязывается на любой киви кошелек. Имеет Paypass.

Лимит выдачи наличных до 100тыс в сутки, 200тыс в месяц.

Можно купить фото карты, без доставки через бот @Graverbot.

> QIWI Visa Plastic НЕИМЕННАЯ с кошельком - 3200 руб

Киви кошелек профессиональный + киви карта неименная.

Лимит выдачи наличных до 100тыс в сутки, 200тыс в месяц.

> QIWI Visa Plastic НЕИМЕННАЯ + Премиум - 4300 руб

Киви кошелек профессиональный + подключенный тариф приоритет + киви карта неименная.

Лимит выдачи наличных до 100тыс в сутки, 600тыс в месяц.

Восточный Банк на ФИО

> Карта Восточный Банк "№ 1 ULTRA" c кэшбеком на ваши ФИО - 15 000 руб

> Две карты "№ 1 ULTRA" с разными счетами на 1 ФИО - 17 000 руб

Карта "VISA" на ваши ФИО, остальные данные вымышленные.

Карта неименная (моментальная). Срок действия 5 лет.

Комплект: Договор на карту, карта, симка. Изготовление около 7 раб.дней.

Карта запечатана. ПИН идет в конверте.

7.5% на остаток по счету, до 7% кэшбек, 0% комиссия снятия в банкоматах.

Лимит: 300к/2кк в день/месяц.

Кошельки WebMoney

Включен ENUM. Перепривязка на вашу RU сим. Сделан на сканы, не ручной дроп.

Главная+прописка + селфи с паспортом в комплекте.

> Начальный аттестат Webmoney РФ - 8000 руб

Перепривязка на вашу RU сим. Сделан на дропа.

Главная+прописка+селфи с паспортом в комплекте.

Карта Билайн

Карта Билайн Standart - 2900 руб

Карта запечатана. Получаете пин-код самостоятельно через справочную службу.

Комплектность: Симка билайн, MasterCard, договор на карту, доступ к ЛК.

Моментальная, неименная. Mastercard.

Единовременно можно хранить до 100 тысяч руб.

Единовременно можно снять в любом терминале до 100 тысяч руб в сутки под 1% минимум 100р.

В месяц можно снять до 1 миллиона руб.

от 5000р до 50 000р в месяц можно снимать с 0% комиссии.

Разные кошельки и услуги по ЭПС

> ЕСТЬ КАРТЫ РАЗНЫХ БАНКОВ РФ НА ДРОПОВ, СПРАШИВАЙТЕ.

Примерное наличие и цены:

Совкомбанк "Халва" 16к

Акбарс platinum 15к

Хоум "Польза" - 18к

Открытие - 18к

Райф голд - 18к

АльфаБанк - 19к

Тинькофф - 15к

> > Cканы России и Украины в разных комплектациях

Продажа от 10шт. Невалидные заменяю.

Главная + прописка 70 руб

Главная+прописка+ву - 99р

Главная+прописка+снилс - 99р

Главная+прописка+селфи - 170р

Главная+прописка+селфи+ву - 199р

Главная+прописка+селфи+снилс - 199р

> Идентификация вашего кошелька первый цупис - 1500 руб

> Идентификация вашего кошелька МОБИ.Деньги - 1500 руб

> Идентификация вашего кошелька winline.ru - 1500 руб

> Полный доступ к кошелькам, почтовый ящик, сканы доков.

> Кошелек Advcash - 799 руб

> Кошелек Payeer RU - 799 руб

> Кошелек Skrill USD / EURO - 3200 руб

> Верификация кошелька Revolut EU - 19980 руб

> Кошелек Neteller Россия - 2000 руб

> Кошелек Neteller Европа - 2700 руб

> Кошелек Perfect Money RU - 1800 руб

> Кошелек Perfect Money EU и UK - 2200 руб

> Аккаунт Zadarma через гос.услуги - 2400 руб

> Аккаунт Zadarma на сканы - 4700 руб

> Кошелек Robokassa - 1500 руб

> Кошелек capitalist - 1580 руб

> Кошелек Paxum - 3700 руб

> Кошелек Paysera - 4100 руб

> Кошелек Яндекс телефония - 2600 руб

> Кошелек Payoneer - 2600 руб

> Кошелек Airbnb - 2500 руб

> Кошелек Bunq EU - 15000 руб

> Кошелек Monese - 9000 руб

> Кошелек Blackcatcard - 16000 руб

> Кошелек Transferwise EU - 14000 руб

> Кошелек Плюсофон - 2900 руб

> Кошелек PayOp - 3000 руб

Аккаунты криптобирж и телефонии

> Аккаунт биржи Bittrex - 2300 руб

> Аккаунт Localbitcoins 1 уровень - 2200 руб

> Аккаунт Localbitcoins 2 уровень - 3700 руб

> Аккаунт Localbitcoins Европа 1 уровень - 2970 руб

> Аккаунт биржи Poloniex - 1500 руб

> Аккаунт coinpayments - 2500 руб

> Аккаунт биржи Binance - 2850 руб

> Аккаунт exmo.me - 3700 руб

> Аккаунт CoinsBank - 2000 руб

> Аккаунт cex.io RU - 3300 руб

> Аккаунт cex.io EU - 4000 руб

> Аккаунт okcoin - 2500 руб

> Аккаунт Piastrix - 2500 руб

> Аккаунт Wirex - 4500 руб

> Аккаунт Uphold - 2000 руб

> Аккаунт bitit.io - 2500 руб

> Аккаунт cryptopay.me - 2000 руб

> Аккаунт koinal.io - 3100 руб

> Аккаунт buyex.exchange - 2900 руб

> Аккаунт mercuryo.io RU - 2700 руб

> Аккаунт mercuryo.io EU - 3500 руб

> Аккаунт utorg.io - 2970 руб

> Аккаунт Bilaxy - 2870 руб

> Аккаунт Bitpanda - 2900 руб

> Аккаунт Coinsbit - 2980 руб

> Аккаунт Crypterium - 11000 руб

> Аккаунт Wallbtc EU - 3200 руб

> Аккаунт Blockchain RU - 3500 руб

> Аккаунт Blockchain EU - 4000 руб

> Аккаунт Crypterium - 11000 руб

> Аккаунт Wallbtc EU - 3200 руб

> Аккаунт Bilaxy - 2870 руб

> Кошелек Transcoin - 2970 руб

> Кошелек Gate.io - 3500 руб

> Кошелек Huobi - 4000 руб

Идентификация пейпал

> Идентификация вашего пейпал кошелька через Евросеть - 1500 руб

Нужны: Ваш код идентификации вида 111-222-3333, паспортные данные с пропиской на который зарегистрирован кошелек, номер телефона из кошелька.

Без кода идентификации - услугу сделать не возможно. Код запрашивайте в поддержке пейпал.

ГОТОВЫЕ кошельки не продаю.

Сайт с актуальным прайсом https://graver.pw (graver.pw)

В Jabber используйте OTR шифрование.

В Telegram много фейков, будьте внимательны.

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Список далеко не полный, темы есть на многих форумах.

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