Платежные системы, Идентификации, Дебетовые карты, Кошельки, Телефония

Актуальный список товаров и услуг доступен на сайте - https://graver.pw
в ЛС на форуме не писать! не отвечаю! Мои актуальные контакты смотрите на сайте graver.pw
@Graverbot - телеграм бот автопродаж всех кошельков
Важная информация о услугах
К оплате принимаю: Bitcoin, Litecoin, Monero, Яндекс Деньги, QIWI, банк карты, Advcash, Payeer.
Кардингом или обналом не занимаюсь. С грязными деньгами не работаю.
Не занимаюсь разработкой, использованием либо распространение вредоносных программ.
Пробивом данных и взломом аккаунтов не занимаюсь.
skype, icq, vk, whatsapp у меня нет.
Взломанные (брут) аккаунты или аккаунты с балансами не продаю.
Регистрируя и идентифицирую кошельки, соблюдаю всю необходимую осторожность и безопасность, дабы избежать возможной блокировки кошелька.
За сохранность ваших средств на кошельках или блокировку кошелька в результате любых ваших действий ответственности не несу, гарантий нет.
Услуги по QIWI и Яндекс деньги
> Идентификация Вашего QIWI или Яндекс деньги кошелька - 1500 руб заказать через бот @GraverBot
Идентификация на ваши или мои документы. Доступ к кошельку не требуется. Срок 1 день.
Полная идентификация через связной. Делаем идентификацию иностранных киви.
> Готовый кошелек киви без сканов - 1700 руб
> Готовый кошелек киви со сканами - 1900 руб Главная, прописка. купить через бот @GraverBot
Статус идентификации - профессиональный. С виртуальной картой. Прокси в комплекте.
> QIWI Visa Plastic НЕИМЕННАЯ - 1900 руб
Привязывается на любой киви кошелек. Имеет Paypass.
Лимит выдачи наличных до 100тыс в сутки, 200тыс в месяц.
Можно купить фото карты, без доставки через бот @Graverbot.
> QIWI Visa Plastic НЕИМЕННАЯ с кошельком - 3200 руб
Киви кошелек профессиональный + киви карта неименная.
Лимит выдачи наличных до 100тыс в сутки, 200тыс в месяц.
> QIWI Visa Plastic НЕИМЕННАЯ + Премиум - 4300 руб
Киви кошелек профессиональный + подключенный тариф приоритет + киви карта неименная.
Лимит выдачи наличных до 100тыс в сутки, 600тыс в месяц.
Восточный Банк на ФИО
> Карта Восточный Банк "№ 1 ULTRA" c кэшбеком на ваши ФИО - 15 000 руб
> Две карты "№ 1 ULTRA" с разными счетами на 1 ФИО - 17 000 руб
Карта "VISA" на ваши ФИО, остальные данные вымышленные.
Карта неименная (моментальная). Срок действия 5 лет.
Комплект: Договор на карту, карта, симка. Изготовление около 7 раб.дней.
Карта запечатана. ПИН идет в конверте.
7.5% на остаток по счету, до 7% кэшбек, 0% комиссия снятия в банкоматах.
Лимит: 300к/2кк в день/месяц.
Кошельки WebMoney
> Формальный аттестат Webmoney РФ - 1500 руб купить через бот @GraverBot
Включен ENUM. Перепривязка на вашу RU сим. Сделан на сканы, не ручной дроп.
Главная+прописка + селфи с паспортом в комплекте.
> Начальный аттестат Webmoney РФ - 8000 руб
Перепривязка на вашу RU сим. Сделан на дропа.
Главная+прописка+селфи с паспортом в комплекте.
Карта Билайн
Карта Билайн Standart - 2900 руб
Карта запечатана. Получаете пин-код самостоятельно через справочную службу.
Комплектность: Симка билайн, MasterCard, договор на карту, доступ к ЛК.
Моментальная, неименная. Mastercard.
Единовременно можно хранить до 100 тысяч руб.
Единовременно можно снять в любом терминале до 100 тысяч руб в сутки под 1% минимум 100р.
В месяц можно снять до 1 миллиона руб.
от 5000р до 50 000р в месяц можно снимать с 0% комиссии.
Разные кошельки и услуги по ЭПС
> ЕСТЬ КАРТЫ РАЗНЫХ БАНКОВ РФ НА ДРОПОВ, СПРАШИВАЙТЕ.
Примерное наличие и цены:
Совкомбанк "Халва" 16к
Акбарс platinum 15к
Хоум "Польза" - 18к
Открытие - 18к
Райф голд - 18к
АльфаБанк - 19к
Тинькофф - 15к
> > Cканы России и Украины в разных комплектациях
Продажа от 10шт. Невалидные заменяю.
Главная + прописка 70 руб
Главная+прописка+ву - 99р
Главная+прописка+снилс - 99р
Главная+прописка+селфи - 170р
Главная+прописка+селфи+ву - 199р
Главная+прописка+селфи+снилс - 199р
> Идентификация вашего кошелька первый цупис - 1500 руб
> Идентификация вашего кошелька МОБИ.Деньги - 1500 руб
> Идентификация вашего кошелька winline.ru - 1500 руб
> Полный доступ к кошелькам, почтовый ящик, сканы доков.
> Кошелек Advcash - 799 руб
> Кошелек Payeer RU - 799 руб
> Кошелек Skrill USD / EURO - 3200 руб
> Верификация кошелька Revolut EU - 19980 руб
> Кошелек Neteller Россия - 2000 руб
> Кошелек Neteller Европа - 2700 руб
> Кошелек Perfect Money RU - 1800 руб
> Кошелек Perfect Money EU и UK - 2200 руб
> Аккаунт Zadarma через гос.услуги - 2400 руб
> Аккаунт Zadarma на сканы - 4700 руб
> Кошелек Robokassa - 1500 руб
> Кошелек capitalist - 1580 руб
> Кошелек Paxum - 3700 руб
> Кошелек Paysera - 4100 руб
> Кошелек Яндекс телефония - 2600 руб
> Кошелек liteforex.com - 2000 руб
> Кошелек epaycore.com - 2000 руб
> Кошелек ecopayz.com- 2000 руб
> Кошелек Payoneer - 2600 руб
> Кошелек Airbnb - 2500 руб
> Кошелек g2a.com - 2500 руб
> Кошелек Bunq EU - 15000 руб
> Кошелек Monese - 9000 руб
> Кошелек Blackcatcard - 16000 руб
> Кошелек oanda.com - 4000 руб
> Кошелек Transferwise EU - 14000 руб
> Кошелек Плюсофон - 2900 руб
> Кошелек PayOp - 3000 руб
Аккаунты криптобирж и телефонии
> Аккаунт биржи Bittrex - 2300 руб
> Аккаунт Localbitcoins 1 уровень - 2200 руб
> Аккаунт Localbitcoins 2 уровень - 3700 руб
> Аккаунт Localbitcoins Европа 1 уровень - 2970 руб
> Аккаунт биржи Poloniex - 1500 руб
> Аккаунт coinpayments - 2500 руб
> Аккаунт биржи Binance - 2850 руб
> Аккаунт Bitzlato.com - 3100 руб
> Аккаунт exmo.me - 3700 руб
> Аккаунт CoinsBank - 2000 руб
> Аккаунт coinmama.com - 3000 руб
> Аккаунт kucoin.com - 3000 руб
> Аккаунт cex.io RU - 3300 руб
> Аккаунт cex.io EU - 4000 руб
> Аккаунт okex.com - 2500 руб
> Аккаунт FTX.com - 2800 руб
> Аккаунт okcoin - 2500 руб
> Аккаунт Piastrix - 2500 руб
> Аккаунт Wirex - 4500 руб
> Аккаунт Uphold - 2000 руб
> Аккаунт crypto.com - 2500 руб
> Аккаунт aximetria.com - 2980 руб
> Аккаунт bitit.io - 2500 руб
> Аккаунт btc-alpha.com - 3200 руб
> Аккаунт cryptopay.me - 2000 руб
> Аккаунт koinal.io - 3100 руб
> Аккаунт Hitbtc.com - 2600 руб
> Аккаунт buyex.exchange - 2900 руб
> Аккаунт kraken.com - 2600 руб
> Аккаунт bitpay.com - 2800 руб
> Аккаунт mercuryo.io RU - 2700 руб
> Аккаунт mercuryo.io EU - 3500 руб
> Аккаунт utorg.io - 2970 руб
> Аккаунт Bilaxy - 2870 руб
> Аккаунт Bitpanda - 2900 руб
> Аккаунт Coinsbit - 2980 руб
> Аккаунт Crypterium - 11000 руб
> Аккаунт Wallbtc EU - 3200 руб
> Аккаунт Blockchain RU - 3500 руб
> Аккаунт Blockchain EU - 4000 руб
> Аккаунт Crypterium - 11000 руб
> Аккаунт Wallbtc EU - 3200 руб
> Аккаунт Bilaxy - 2870 руб
> Кошелек itez.com- 2600 руб
> Кошелек polyx.net - 2970 руб
> Кошелек Transcoin - 2970 руб
> Кошелек Gate.io - 3500 руб
> Кошелек Huobi - 4000 руб
Идентификация пейпал
> Идентификация вашего пейпал кошелька через Евросеть - 1500 руб
Нужны: Ваш код идентификации вида 111-222-3333, паспортные данные с пропиской на который зарегистрирован кошелек, номер телефона из кошелька.
Без кода идентификации - услугу сделать не возможно. Код запрашивайте в поддержке пейпал.
ГОТОВЫЕ кошельки не продаю.
Сайт с актуальным прайсом https://graver.pw (graver.pw)
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В Jabber используйте OTR шифрование.
В Telegram много фейков, будьте внимательны.
Отзывы на форумах:
Список далеко не полный, темы есть на многих форумах.
Проверенный продавец на более 20 форумах.
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