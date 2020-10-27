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RoboForex разыгрывает $1000000, Поддержите инвалида, помогите набрать

Автор темы ofPro, Сегодня, 16:10

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#1 ofPro

ofPro

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    Россия, Йошкар-Ола
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Отправлено Сегодня, 16:10

(администрация, вы можете посмотреть мой профиль https://vk.com/sashainvalid )
Поддержите инвалида, помогите набрать по рефералам и субпартнёрам 300$ (USD)
51% Rebates рефералам и субпартнёрам

мой партнерский код, используемый при регистрации и\или при открытие новых счетов: yxxv

 

подробнее в посте https://vk.com/forex...ll-153616195_15

 
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Уважаемые Клиенты и Партнёры,​

в честь своего 10-летия RoboForex запускает масштабный розыгрыш с общим призовым фондом $1 000 000. Акция стартует 1 октября 2020 года.

Более 200 призов на $1 000 000

будут разыграны за 8 месяцев

30 победителей ежемесячно
Призовой фонд каждого ежемесячного розыгрыша - $100 000.

Увеличивайте свои шансы на победу
Получайте до 3-х Купонов в месяц! Все не сыгравшие Купоны будут участвовать в Гран-при.

Выигрывайте до $20 000 с октября по апрель
Выводите свой выигрыш со счёта сразу после получения или используйте его в торговле.

Гран-при на $300 000
В мае 2021 года все несыгранные за 7 месяцев Купоны будут участвовать в финальном розыгрыше 30 призов.

Как стать участником? смотрите ссылку выше :)


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