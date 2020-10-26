консультирование betting и gambling компаний doctorgambling.com

Уважаемые коллеги,
Мы занимаемся гэмблинг консалтингом
doctorgambling.com
Команда профессиональных менеджеров-консультантов с опытом в создании платформ, игровых провайдеров, цифровых систем маркетинга и партнерских сетей.
Мы проводим консультирование e-gaming/gambling компаний и предлагаем помощь в:
-создании новых продуктов
-кризис-менеджмент непроизводительных продуктов
-анализ инфраструктуры, персонала -
-реформировании команд, орг-структуры, маркетинговых стратегий, стратегий поддержки, бонусных кампаний
-управлении разработкой
-подбор project/product менеджеров, бизнес\системных аналитиков и т.д.
-Создании казино с нуля
-Арбитраже и современном техническом сопровождении решений связанных со связками (потоками) трафика
В чем конкретно заключается наша экспертиза?
Разработка\Инженерная часть
-Управление разработкой - продуктовой части и инфраструктурной
-тренинги по Agile процессам адаптированные под конкретные команды и инфраструктуру
-Анализ возможностей платформы
-Анализ решений связанных с цифровым маркетингом, системами ангажирования, коррекция отчетов с целью сделать их более показательными (ценными).
-Анализ анти-фрод системы определение необходимого функционала
-Курирование/тренировка бизнес-аналитиков, продуктовых менеджеров, поддержки и т.п.
Бизнес часть
-Создание бизнес-плана нового проекта\продукта
-Прогнозирование необходимых оборотных средств текущих проектов
-Прогнозирование количества необходимого персонала, создание kpi/метрик для оценки “готовности”слоя обслуживания
-Курирование создания продукта под ключ третьими лицами
-Аналитика существующих данных
-Создание цикла “Закупка-Лид-Конверсия-Ангажирование-Анализ-Стоп\Продолжить”
-Создание бонусных кампаний, согласно возможностям системы
-Курирование доработки возможностей существующей системы
-Создание организационной структуры
-Обучение поддержки
-Поиск\оценка персонала (собеседования, помощь в формировании описания вакансий, тренировка рекрутеров на отбор необходимых кандидатов, создание check-list для собеседований)
-Тренировка персонала для связи с клиентами
Маркетинг часть
-Создание потоков(связок) для привлечения трафика
-Аналитика трафика
-Арбитраж трафика (fb/adwords/instagram/messengers, etc)
-Курирование создания cloaking решений
-Создание маркетинговых кампаний нацеленных 1,2,3 депозит и дополнительное ангажирование
-Помощь в автоматизации маркетинговых циклов(зависит от продуктового решения)
-Курирование создания UX воронок продаж, замер метрик, анализ--
С почтением и уважением,
Dr. Gambling
Homepage:
doctorgambling.com
E-mail:
hello@doctorgambling.com
Telegramm:
@doctorgambling