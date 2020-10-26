консультирование betting и gambling компаний doctorgambling.com

Отправлено Вчера, 11:51

Уважаемые коллеги,

Мы занимаемся гэмблинг консалтингом

doctorgambling.com



Команда профессиональных менеджеров-консультантов с опытом в создании платформ, игровых провайдеров, цифровых систем маркетинга и партнерских сетей.





Мы проводим консультирование e-gaming/gambling компаний и предлагаем помощь в:

-создании новых продуктов

-кризис-менеджмент непроизводительных продуктов

-анализ инфраструктуры, персонала -

-реформировании команд, орг-структуры, маркетинговых стратегий, стратегий поддержки, бонусных кампаний

-управлении разработкой

-подбор project/product менеджеров, бизнес\системных аналитиков и т.д.

-Создании казино с нуля

-Арбитраже и современном техническом сопровождении решений связанных со связками (потоками) трафика





В чем конкретно заключается наша экспертиза?





Разработка\Инженерная часть





-Управление разработкой - продуктовой части и инфраструктурной

-тренинги по Agile процессам адаптированные под конкретные команды и инфраструктуру

-Анализ возможностей платформы

-Анализ решений связанных с цифровым маркетингом, системами ангажирования, коррекция отчетов с целью сделать их более показательными (ценными).

-Анализ анти-фрод системы определение необходимого функционала

-Курирование/тренировка бизнес-аналитиков, продуктовых менеджеров, поддержки и т.п.





Бизнес часть





-Создание бизнес-плана нового проекта\продукта

-Прогнозирование необходимых оборотных средств текущих проектов

-Прогнозирование количества необходимого персонала, создание kpi/метрик для оценки “готовности”слоя обслуживания

-Курирование создания продукта под ключ третьими лицами

-Аналитика существующих данных

-Создание цикла “Закупка-Лид-Конверсия-Ангажирование-Анализ-Стоп\Продолжить”

-Создание бонусных кампаний, согласно возможностям системы

-Курирование доработки возможностей существующей системы

-Создание организационной структуры

-Обучение поддержки

-Поиск\оценка персонала (собеседования, помощь в формировании описания вакансий, тренировка рекрутеров на отбор необходимых кандидатов, создание check-list для собеседований)

-Тренировка персонала для связи с клиентами





Маркетинг часть





-Создание потоков(связок) для привлечения трафика

-Аналитика трафика

-Арбитраж трафика (fb/adwords/instagram/messengers, etc)

-Курирование создания cloaking решений

-Создание маркетинговых кампаний нацеленных 1,2,3 депозит и дополнительное ангажирование

-Помощь в автоматизации маркетинговых циклов(зависит от продуктового решения)

-Курирование создания UX воронок продаж, замер метрик, анализ--



С почтением и уважением,



Dr. Gambling





Homepage:

doctorgambling.com

E-mail:

hello@doctorgambling.com

Telegramm:

@doctorgambling