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Топовые СМИ по низким ценам v3.0

Автор темы doprpro1, Сегодня, 11:38

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#1 doprpro1

doprpro1

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Обычный

Отправлено Сегодня, 11:38

Здравствуйте

Рад вам предложить обновленную возможность эксклюзивного размещения ваших статей, практически любой тематики на ведущих мировых СМИ

В прайсе представленные крупные телеканалы, информагенства и федеральные СМИ.

Ссылка на прайс: https://goo.gl/qDX3Ak


Возможности:

-подготовка и написание материала
-релизное размещение с dofollow ссылками
-размещение без плашки реклама
-размещение конфликтного и спорного материала
-азартных и серых тематик
-снятие информации и блок по темам-персонам

Уверенное ссылочное и маркентинг влияния

https://dopr.pro/

Контакты:
rewer22@gmail.com
скайп: rewergreen (Яков Орлов)


 

 


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