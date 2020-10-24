Топовые СМИ по низким ценам v3.0

Здравствуйте
Рад вам предложить обновленную возможность эксклюзивного размещения ваших статей, практически любой тематики на ведущих мировых СМИ
В прайсе представленные крупные телеканалы, информагенства и федеральные СМИ.
Ссылка на прайс: https://goo.gl/qDX3Ak
Возможности:
-подготовка и написание материала
-релизное размещение с dofollow ссылками
-размещение без плашки реклама
-размещение конфликтного и спорного материала
-азартных и серых тематик
-снятие информации и блок по темам-персонам
Уверенное ссылочное и маркентинг влияния
https://dopr.pro/
Контакты:
rewer22@gmail.com
скайп: rewergreen (Яков Орлов)
Рад вам предложить обновленную возможность эксклюзивного размещения ваших статей, практически любой тематики на ведущих мировых СМИ
В прайсе представленные крупные телеканалы, информагенства и федеральные СМИ.
Ссылка на прайс: https://goo.gl/qDX3Ak
Возможности:
-подготовка и написание материала
-релизное размещение с dofollow ссылками
-размещение без плашки реклама
-размещение конфликтного и спорного материала
-азартных и серых тематик
-снятие информации и блок по темам-персонам
Уверенное ссылочное и маркентинг влияния
https://dopr.pro/
Контакты:
rewer22@gmail.com
скайп: rewergreen (Яков Орлов)