Перейти к содержимому

Фотография

SQL инъекция как способ заработка. 19к за день

Автор темы Skindask, Вчера, 23:22

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 Skindask

Skindask

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 0 сообщений
0
Обычный

Отправлено Вчера, 23:22

Здарова, бротхеры. Собственно, с давних времен тусовался на уже бородатых теневиках. Последним моим теневичком стал чих(чих.мс.Кто знает - тот понял). Решил выбираться из приваток и, собственно, выбор пал на вас. Не хочу я создавать глупых тем, испражняться, ради пары плюсов репутации. Хочу сразу и много. Сливаю я красивую темку, которую на одном из крупняков отрабатывают уже сутки. Сливаю не потому что я очень добрый дядя, а наоборот. Хочу много репки, да и темке то жить осталось несколько часов. Не буду много базарить, поэтому перейдём к дельцу
 
- Изначально нам требуется перейти на сайт darkshop.cc
 
- Далее открыть js консольку в браузере, что делается следующим образом:
 
Для браузеров Хром или Оpera - CNTRL + SHIFТ + J
Для браузера Фаерфокс - CNТRL + SНIFТ + К.
 
- В консольке вводим кодик, который выглядит вот так:
 
_0x699b=["asd"];ja= _0x699b[0];a()
- В случае, если ещё не зафикшено, должна появиться надпись подобная "YUnsYS" и начнут появляться хэши. После перехода по хэшу - авторизуемся под аккаунтом какого нибудь мамонта. На аккаунтах можно найти кучу покупок, типа аккаунтов вк и прочей дряни. Но попадаются и аккаунты с балансом, который мы можем вывести без всяких проблем.
p.s - За пару часов я вывел порядка 2300 рублей, нашёл кучу полезной инфы и туда-сюда :). Собственно, добивайте тему.

 


  • 0
На правах рекламы

Обратно в Флуд и флейм


Количество пользователей, читающих эту тему: 2

0 пользователей, 2 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Разное...
  3. Флуд и флейм
  4. Правила форума