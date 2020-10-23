Обнал Сервис от 20% 25% 30% найдём общий интерес с клиентом! Россия

Отправлено Сегодня, 18:42

Mr_Crazy_Frog Представляет Вам сервис качественного обнала!

Нам не важно какого цвета и откуда Ваши деньги, мы просто качественно выполняем свою работу.

Наш материал отменного качества и всегда в наличии ТОПовые банки, не нужно ничего ждать.

Контакты связи с Сервисом!

- Телеграмм @Mr_Crazy_Frog

- Контакты Jabber / Signal через ЛС Форума!

Наша линейка тарифов:

Тариф Lite:

Подойдёт тем, кто умеет ждать и предпочитает эконом-вариант обнала.

Процент сервиса с залива - 20%.

Выплата на btc в течении 3 часов.

Время снятия - 30 минут.

Тариф Business:

Для ценителей классики и комфорта.

Процент сервиса с залива - 25%.

Снятие в течение 10 минут.

Выплата в течении 1 часа.

Тариф Speed:

Идеален для амбициозных, знающих себе цену людей. Главным достоинством этого тарифа является скорость!

Выплата происходит моментально!

Процент сервиса с залива - 30%.

Выплата- Кеш-ин или переводом Bitcoin!

Тариф Millionaire:

У Вас крупные суммы обнала? Этот тариф точно для Вас!

Процент сервиса с залива - 20%.

Сумма от 3кк в день.

Выплата - в течения 1часа.

На Bitcoin.

Работаем 24 / 7 / 365.

Индивидуальный подход к каждому клиенту.

Постоянная онлайн поддержка клиентов.

Не переживайте за свои средства и спите спокойно.

Mr.Crazy-Frog всё сделает в лучшем виде!

Хотите светлое и сытное будущее?

Обнал сервис Mr.Crazy-Frog это, то, что Вам нужно!

Ответственность:

Внимание!

За фейков ответственность не несу, первая сделка с подтверждением в личку.

Наш сервис не несёт ответственность за блокировку банком.

Наш сервис не несёт ответственность за 115 ФЗ.

Начиная работу с нашим сервисом, Вы соглашаетесь с условиями работы!

Деозит 500.000 рублей, согласен на гарант, готов пополнить депозит на любую сумму.

Максимально быстрые выплаты на биткоин, гарантия качественной работы.

Команда профессионалов обналичит любой объем в сутки.

Не будь мамонтом, не ведись на скам сервисы которые работают за 15%.