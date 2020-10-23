Детоксикация клеток и регулирование холестерина

Отправлено Сегодня, 15:26

Идентификация активных ингредиентов и их молекулярных соединений в традиционной медицине – это огромная возможность для разработки современных лекарств на основе «питательных, живительных» растений и содержащихся в них активных веществ.

Гуггул веками использовалась в Аюрведе для лечения внутренних опухолей, ожирения, заболеваний печени, злокачественных ран и язв, жалоб на мочеиспускание, кишечных глистов, лейкодермии (витилиго), носовых пазух, отеков и внезапной паралитической судороги.

Гуггулстерон был определен как один из основных активных компонентов этой смолы жевательной резинки. Было показано, что этот стероид связывается с рецептором фарнезоида X и модулирует экспрессию белков с помощью антиапоптоза (IAP1, XIAP, Bfl-1 / A1, Bcl-2, cFLIP, сурвивин), к регенерации и пролиферации клеток (циклин D1, c- Myc), ангиогенной и метастатической (MMP-9, COX-2, VEGF) активности в опухолевых клетках.

Гуггулстерон опосредует экспрессию генов посредством регуляции различных факторов транскрипции, включая NF-kappaB, STAT-3 и C / EBPalpha, а также различных стероидных рецепторов, таких как рецептор андрогенов и глюкокортикоидов. Модуляция экспрессии гена гуггулстероном приводит к подавлению пролиферации клеток, индукции апоптоза, подавлению инвазии и прекращению ангиогенеза. Были представлены данные, позволяющие предположить, что гуггулстерон может подавлять инициирование, продвижение и метастазирование опухоли.

Поскольку жиры быстро окисляются, они могут оказывать сильное токсическое действие на мембраны. Это включает нарушение переноса питательных веществ и токсинов через клеточные мембраны. В случае повреждения клеточных стенок усвоение питательных веществ в клетке ухудшается и одновременно ухудшается выведение токсинов из неё. Возникает двойная проблема: дефицит питательных веществ и внутриклеточный токсикоз.

Одним из свойств гуггула является его способность нормализовать использование жиров в организме за счет улучшения метаболизма холестерина и липидов, снижения уровня «плохого» и избыточного холестерина.

Гуггул положительно влияет на процесс похудения, помогая расщеплять и выводить жиры из организма.

Гугул целесообразно применять людям с хроническими очагами инфекций в организме (тонзиллит, стафилококковые инфекции, рецидивирующие вирусные заболевания и др.), А также людям, страдающим хроническими нарушениями выделительной системы. Во время этих процессов организм постоянно производит токсины в результате активности патогенных организмов и снижения способности организма к самоочищению.