Перейти к содержимому

Фотография

ExpertOption ведущая партнерка digital-опционов для многих стран.

Автор темы seocool, Сегодня, 08:11

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 seocool

seocool

    Стажер

  • Киберсанты
  • PipPipPip
  • 75 сообщений
2
Обычный
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 08:11

 
 
Обзор на одну из топовых партнерских программ для онлайн торговли. 
ExpertOption - прямой рекламодатель одноименной торговой платформы. 
Высокие отчисления, большое количество промо материалов и рекламных инструментов уже ждут вас.
 
Picture1.png
 
 Ссылка на партнерку  -  http://affiliatebiz.ru/expert.html
 Ссылка на онлайн торговлю -  http://affiliatebiz....pertoption.html
 
Трафик монетизируется через привлечение трейдеров, поэтому партнерка предлагает сразу несколько моделей сотрудничества: 
 
1.Revshare с возможностью получать от 50% до 80% от прибыли брокера в зависимости от приведенных вами активных трейдеров.
2.CPA FTD с возможностью получать фиксированную сумму до $1000 за каждого пользователя сделавшего первый депозит.
3.CPM/CPC/CPL — для подключения этих моделей сотрудничества необходимо, чтобы привлеченные вами юзеры имели хорошие показатели по депозитам.
 
Преимущества
1.Высокие отчисления для партнеров.
2.Одна из лучших конверсий из регистраций/инсталлов в депозит.
3.Долгая продолжительность торговли трейдеров (в среднем 12 месяцев).
4.Пожизненная комиссия с трейдеров и партнеров.
5.Промо инструменты на 15+ языках (есть возможность сделать промо на заказ).
6.Детальная статистика в режиме реального времени.
7.Реферальный процент до 10%.
8.Профессиональная служба поддержки круглосуточно.
 
Статистика
Первое, что вы увидите в личном кабинете  — главный раздел «Основная статистика». 
Именно здесь отображается вся статса в режиме real time: уникальные посетители / инсталлы  / регистрации /  депозиты / доход от трейдеров / рефералов и т.д
 
Picture2.png
 
Сам раздел включает в себя несколько блоков, таких как «Трекинг коды», «Страны», «Трейдеры» и пр. Они разработаны для того, чтобы партнеры могли получить детальную информацию о своих кампаниях.
 
 
Промо инструменты
Следующий раздел, который также состоит их нескольких блоков — «Промо инструменты». 
В первой вкладке можно настроить Алиас, сразу несколько видов ссылок, редирект, а также сгенерить десктопное приложение для MacOS / Windows.
 
Picture3.png
 
Как зарабатывать с partner.expertoption
Для монетизации трафика нужно лишь подобрать желаемый рекламный инструмент и установить его код в лендинг или шаблон сайта.
К тому же есть возможность для подключения трекинга и алиаса в любой рекламный объект. Для этого в разделе «промо линки» вам необходимо выбрать их из выпадающих списков.
 
Выплаты
Партнерские отчисления производятся 2 раза в месяц или по запросу. Выплату по запросу можно получать если у вас на аккаунте есть от 5 активных трейдеров (Revshare), от 10 трейдеров (CPA FTD) и при наличии накопленного дохода не менее $500.
Минимальная сумма для вывода комиссии от $10.
ExpertOption предоставляет сразу 10+ популярных методов для вывода прибыли: WebMoney, Skrill, Neteller, PayPal, Fasapay, PerfectMoney (+2.1%), Yandex Money, QIWI, EO.Finance (+1.5%), ETH, BTC, Advcash.
 
Вывод
ExpertOption — это прокачанная партнерка, которая подойдет как и новичкам, так и опытным арбитражникам. В ее арсенале есть полный набор рекламных инструментов, которые помогут привлечь новых трейдеров.
 
 Ссылка на партнерку  -  http://affiliatebiz.ru/expert.html
 Ссылка на онлайн торговлю -  http://affiliatebiz....pertoption.html
 
 
 
 

 


  • 0

 

На правах рекламы

Обратно в Партнерки интернет-сервисов


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Инфотовары. Партнерки. Маркетинг и Реклама
  3. Партнерские программы
  4. Партнерки интернет-сервисов
  5. Правила форума