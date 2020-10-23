ExpertOption ведущая партнерка digital-опционов для многих стран.

Отправлено Сегодня, 08:11

Обзор на одну из топовых партнерских программ для онлайн торговли.

ExpertOption - прямой рекламодатель одноименной торговой платформы.

Высокие отчисления, большое количество промо материалов и рекламных инструментов уже ждут вас.

Ссылка на онлайн торговлю - http://affiliatebiz....pertoption.html

Трафик монетизируется через привлечение трейдеров, поэтому партнерка предлагает сразу несколько моделей сотрудничества:

1.Revshare с возможностью получать от 50% до 80% от прибыли брокера в зависимости от приведенных вами активных трейдеров.

2.CPA FTD с возможностью получать фиксированную сумму до $1000 за каждого пользователя сделавшего первый депозит.

3.CPM/CPC/CPL — для подключения этих моделей сотрудничества необходимо, чтобы привлеченные вами юзеры имели хорошие показатели по депозитам.

Преимущества

1.Высокие отчисления для партнеров.

2.Одна из лучших конверсий из регистраций/инсталлов в депозит.

3.Долгая продолжительность торговли трейдеров (в среднем 12 месяцев).

4.Пожизненная комиссия с трейдеров и партнеров.

5.Промо инструменты на 15+ языках (есть возможность сделать промо на заказ).

6.Детальная статистика в режиме реального времени.

7.Реферальный процент до 10%.

8.Профессиональная служба поддержки круглосуточно.

Статистика

Первое, что вы увидите в личном кабинете — главный раздел «Основная статистика».

Именно здесь отображается вся статса в режиме real time: уникальные посетители / инсталлы / регистрации / депозиты / доход от трейдеров / рефералов и т.д

Сам раздел включает в себя несколько блоков, таких как «Трекинг коды», «Страны», «Трейдеры» и пр. Они разработаны для того, чтобы партнеры могли получить детальную информацию о своих кампаниях.

Промо инструменты

Следующий раздел, который также состоит их нескольких блоков — «Промо инструменты».

В первой вкладке можно настроить Алиас, сразу несколько видов ссылок, редирект, а также сгенерить десктопное приложение для MacOS / Windows.

Как зарабатывать с partner.expertoption

Для монетизации трафика нужно лишь подобрать желаемый рекламный инструмент и установить его код в лендинг или шаблон сайта.

К тому же есть возможность для подключения трекинга и алиаса в любой рекламный объект. Для этого в разделе «промо линки» вам необходимо выбрать их из выпадающих списков.

Выплаты

Партнерские отчисления производятся 2 раза в месяц или по запросу. Выплату по запросу можно получать если у вас на аккаунте есть от 5 активных трейдеров (Revshare), от 10 трейдеров (CPA FTD) и при наличии накопленного дохода не менее $500.

Минимальная сумма для вывода комиссии от $10.

ExpertOption предоставляет сразу 10+ популярных методов для вывода прибыли: WebMoney, Skrill, Neteller, PayPal, Fasapay, PerfectMoney (+2.1%), Yandex Money, QIWI, EO.Finance (+1.5%), ETH, BTC, Advcash.

Вывод

ExpertOption — это прокачанная партнерка, которая подойдет как и новичкам, так и опытным арбитражникам. В ее арсенале есть полный набор рекламных инструментов, которые помогут привлечь новых трейдеров.