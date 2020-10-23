hydramarket.ru - Продажа аккаунтов hydra с балансом | Отзывы | Онлайн

[CENTER]
Продажа аккаунтов hydra с балансом
HYDRAMARKET.RU
Ссылка на магазин 24/7
Telegram: @shopersupport
Информация:
Почему такая большая скидка на аккаунты?
- с 2018 года на Hydra отключена возможность вывода денег с баланса. Но покупать товар можно. Если вы хотите сэкономить на покупках до 30-40% от стоимости и более: приобретайте готовые аккаунты которые мы продаем!
Что за аккаунты?
- Это обычные аккаунты, только на них есть баланс(деньги) для покупок на площадке Hydra.
В чем выгода покупать аккаунты?
- Вы берете аккаунт за 50-70% от баланса в нашем магазине. Тем самым вы уже экономите 30-50%
Так-же вам не надо обменивать и платить комиссии обменникам. Купил аккаунт - зашел - купил позицию!
Откуда у нас аккаунты? (Происхождение)
- Это поддельные сайты гидры, приватные стиллеры разбросанные по интернету, brute/checker программа написана на заказ
Зачем покупать аккаунты Гидры?
- покупки на Гидре выходят дешевле на 30-50%
- повышенная безопасность при пополнении и покупке товаров
- проверенный и полностью рабочий аккаунт испытанный до вас
- при не доступности обменников очень удобно купить готовый аккаунт и не тратить время на поиски альтернатив
Что я получаю после оплаты?
- После оплаты в магазине вам будет доступно 2 варианта забрать аккаунт:
1 - Нажать кнопку "Скачать TXT File" - для покупателей с компьютера или устройства с системой ANDROID (вам на устройство скачается txt файл со всеми данными
2 - Нажать кнопку "Открыть в новой вкладке" (✓ рекомендуется! ) - Для покупателей с iPhone, ANDROID, PC
Вид аккаунт: Логин: Пароль: Баланс: 0.00297864 BTC Кладмен / Магазин: Нет Купоны: Нет Сделок: 53 Регистрация: 09.12.2019 Ссылка на профиль: http://hydraruzxpnew4af.onion/user/zaswer321 -----------