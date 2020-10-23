hydramarket.ru - Продажа аккаунтов hydra с балансом | Отзывы | Онлайн

Отправлено Сегодня, 08:10

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Продажа аккаунтов hydra с балансом

HYDRAMARKET.RU

Ссылка на магазин 24/7

Telegram: @shopersupport

Информация:

Почему такая большая скидка на аккаунты?

- с 2018 года на Hydra отключена возможность вывода денег с баланса. Но покупать товар можно. Если вы хотите сэкономить на покупках до 30-40% от стоимости и более: приобретайте готовые аккаунты которые мы продаем!

Что за аккаунты?

- Это обычные аккаунты, только на них есть баланс(деньги) для покупок на площадке Hydra.

В чем выгода покупать аккаунты?

- Вы берете аккаунт за 50-70% от баланса в нашем магазине. Тем самым вы уже экономите 30-50%

Так-же вам не надо обменивать и платить комиссии обменникам. Купил аккаунт - зашел - купил позицию!

Откуда у нас аккаунты? (Происхождение)

- Это поддельные сайты гидры, приватные стиллеры разбросанные по интернету, brute/checker программа написана на заказ

Зачем покупать аккаунты Гидры?

- покупки на Гидре выходят дешевле на 30-50%

- повышенная безопасность при пополнении и покупке товаров

- проверенный и полностью рабочий аккаунт испытанный до вас

- при не доступности обменников очень удобно купить готовый аккаунт и не тратить время на поиски альтернатив

Что я получаю после оплаты?

- После оплаты в магазине вам будет доступно 2 варианта забрать аккаунт:

1 - Нажать кнопку "Скачать TXT File" - для покупателей с компьютера или устройства с системой ANDROID (вам на устройство скачается txt файл со всеми данными

2 - Нажать кнопку "Открыть в новой вкладке" (✓ рекомендуется! ) - Для покупателей с iPhone, ANDROID, PC