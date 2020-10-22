Перейти к содержимому

Фотография

Сайт про авиацию

Автор темы Rychkov23, Сегодня, 15:53

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 Rychkov23

Rychkov23

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 15:53

Всем привет!Хочу порекомендовать вам сайт который ежедневно посещают многие любители техники , чтобы узнать про летающие машины, а также другие новинки технологий авиационной промышленности.
Сайт действительно классный!Вот ссылка: Aircarwing.ru

 


  • 0
На правах рекламы

Обратно в Реклама


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Разное...
  3. Реклама
  4. Правила форума