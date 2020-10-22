Сайт про авиацию

Всем привет!Хочу порекомендовать вам сайт который ежедневно посещают многие любители техники , чтобы узнать про летающие машины, а также другие новинки технологий авиационной промышленности.
Сайт действительно классный!Вот ссылка: Aircarwing.ru
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Отправлено Сегодня, 15:53
Всем привет!Хочу порекомендовать вам сайт который ежедневно посещают многие любители техники , чтобы узнать про летающие машины, а также другие новинки технологий авиационной промышленности.
Сайт действительно классный!Вот ссылка: Aircarwing.ru
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