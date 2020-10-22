Отправлено Сегодня, 15:50

Зимний уход дорог и территорий в Москве

Мы специалисты по обслуживанию и капитальному ремонту корпоративных помещений и общественных пространств, в том числе дорог. Воспользуйтесь нашей своевременной и качественной уборкой. С помощью самого современного оборудования наши сотрудники помогут вам содержать ваши помещения в чистоте и проходимости. Обеспечиваем безопасность дорожного движения, «разбрасываем» работы, убираем листья и снег, а также лечим декоративные насаждения от холода. Выполняем зимний ремонт в городе Москва.

Мы работаем в сфере содержания дорог общего пользования не первый год, а также специализируемся на уходе за деревьями и уходе за городской зеленью. Поэтому не упустите возможность наладить выгодное сотрудничество с нашей надежной командой специалистов.

Вас интересует зимнее обслуживание? Просто укажите свои требования!

Если вас интересует регулярная уборка, мы будем рады приехать к вам для бесплатного осмотра и подготовить ценовое предложение в соответствии со спецификацией необходимых вам работ. Для реализации услуги нас интересует, что будет регулировать время въезда сотрудников и когда они должны быть убраны (мы обычно обеспечиваем, например, утреннюю уборку перед прибытием сотрудников). Но также важно знать, требуется ли вам повторная очистка снега или листьев, если он снова нападет в течение дня.

Что мы можем для вас сделать:

1) удаление листьев с тротуаров, дорог и других территорий

1) снегоуборочная очистка и вывоз снега со всей земли и садов

1) работа на высоте - удаление опасных сосулек

1) машинные и ручные работы с солью или инертным материалом

1) уход за деревьями

1) зимний уход за насаждениями, в том числе декоративными садами с экзотическими деревьями

Своевременное и качественное обслуживание благодаря трудолюбивым рукам и новейшим технологиям

Обеспечим зимнее содержание и безопасную проходимость дорог даже в самых сложных условиях. Для этого мы используем самые современные технологии и инструменты. Однако вы можете положиться в основном на наших обученных сотрудников, которые отлично справляются со своей работой. Ваша земля останется чистой, без листьев, снега и наледи.

Оставьте уборку снега нам

Вывоз снега в Москве - очень важное занятие зимой, которое стоит доверить профессионалам. Мы предлагаем свои услуги в Москве, а также по области. Мы можем убрать снег на частной земле, а также в общественных местах и ​​на дорогах.

Мы всегда следуем требованиям заказчика

Убираем снег в любое время дня и ночи. Мы всегда подстраиваемся под ваши пожелания и устанавливаем лимиты уборки. Удаление также включает в себя сложные работы по разложению. Вы определите в договоре, на каких условиях вы будете пользоваться нашими услугами. Если вдруг выпадет снег, будьте уверены, что мы приедем и уедем вовремя!