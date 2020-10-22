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Бесплатный вебинар «Как принять самое эффективное решение за 4 шага»

Автор темы System ITC, Сегодня, 04:48

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#1 System ITC

System ITC

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Отправлено Сегодня, 04:48

Если посчитать, сколько решений мы принимаем за день, то цифра бы точно была с несколькими нулями. Что надеть утром на работу, чай или кофе, мясо или рыба, взять новую задачу или сказать нет, как высказать свое мнение, чтобы быть услышанным, что делать с накопившимися домашними делами, чем я хочу заниматься вообще в своей жизни. Ах да, еще и вопрос с празднованием Нового года тоже пора решать.

 

С муками принятия решений сталкиваются все: от собственников бизнеса до молодых мам. Мало того, что решение нужно принимать – оно должно быть не абы каким, а самым лучшим и самым эффективным. Мы утверждаем, что знаем, КАК каждому из вас принимать решение. Более того, и вы это знаете! А мы лишь покажем, какие стратегии работают лично  у вас.

 

На бесплатном вебинаре «Как принять самое эффективное решение за 4 шага» каждый поймет свои стратегии в этом вопросе и определит свой личный алгоритм принятия эффективных решений.

 

Регистрация на вебинар: https://system-itc.ru/event/besplatnyj-vebinar-kak-prinyat-samoe-effektivnoe-reshenie-za-4-shaga/

 

Вы узнаете:

  • Какие 6 факторов влияют на принятие решения.
  • 7 индивидуальных стилей принятия решения.
  • Критерии самого эффективного решения.
  • Как понять, что решение самое эффективное.
  • Что такое коучинг (базовые знания необходимы для понимания, как он работает).
  • Как коучинг помогает принимать эффективные решения в жизни и на работе.
  • Какие 4 шага можно сделать, чтобы принять эффективное решение.
  • Практическая техника «4 шага к эффективному решению», которую вы сможете сделать прямо на вебинаре.
  • Живые кейсы и реальные истории успеха.

 

БОНУС! Чек-лист «4 шага к эффективному решению», который останется с вами навсегда! Еще один подарок заготовлен для тех, кто будет с нами до конца вебинара.

 

Кому коучинг будет полезен?

  • всем, кто ищет новые подходы в работе, т.к. привычные не дают результат;
  • всем, кто стремится к личностному развитию, улучшению качества жизни, налаживанию коммуникации с другими людьми, отношений в семье;
  • тем, кто в растерянности и не знает, в какую сторону двинуться;
  • тем, кто хочет перемен в своей жизни и готов действовать;
  • всем, кто хочет освоить новую профессию или только начинает подумывать об этом;
  • всем, кто хочет помогать людям и получить инструменты для этой деятельности;
  • родителям детей и, в особенности, подростков;
  • консультантам во всех сферах, психологам, психотерапевтам, менторам и наставникам;
  • владельцам компаний, руководителям, топ-менеджерам, предпринимателям;
  • HR-специалистам, руководителям службы персонала, бизнес-тренерам.

Как видите, коучинг полезен в любой сфере благодаря своим основным принципам, которые подробно разберем на вебинаре.
 

Регистрация на вебинар: https://system-itc.r...nie-za-4-shaga/

 

Ведущий – Анна Парьева

  • Коуч ACSTH (ICF)
  • Сертифицированный бизнес-тренер
  • Сертифицированный эксперт по работе с вовлеченностью
  • Руководитель HR проектов
  • Автор и разработчик гибридных программ обучения
  • Автор статей для федеральных СМИ

 

Специализация в коучинге:

  • Коуч личностного роста
  • Бизнес коуч
  • Коучинг в HR

 

Дата и время: 28 октября 2020 года с 12:00 до 14:00 по МСК
Контакты (пишите и звоните с любыми вопросами)
Андрей
Тел./Whatsapp: 8 (902) 524-64-06

 

Регистрация на вебинар:  https://system-itc.r...nie-za-4-shaga/

 

 

 

 


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