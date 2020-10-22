Бесплатный вебинар «Как принять самое эффективное решение за 4 шага»

Если посчитать, сколько решений мы принимаем за день, то цифра бы точно была с несколькими нулями. Что надеть утром на работу, чай или кофе, мясо или рыба, взять новую задачу или сказать нет, как высказать свое мнение, чтобы быть услышанным, что делать с накопившимися домашними делами, чем я хочу заниматься вообще в своей жизни. Ах да, еще и вопрос с празднованием Нового года тоже пора решать.
С муками принятия решений сталкиваются все: от собственников бизнеса до молодых мам. Мало того, что решение нужно принимать – оно должно быть не абы каким, а самым лучшим и самым эффективным. Мы утверждаем, что знаем, КАК каждому из вас принимать решение. Более того, и вы это знаете! А мы лишь покажем, какие стратегии работают лично у вас.
На бесплатном вебинаре «Как принять самое эффективное решение за 4 шага» каждый поймет свои стратегии в этом вопросе и определит свой личный алгоритм принятия эффективных решений.
Регистрация на вебинар: https://system-itc.ru/event/besplatnyj-vebinar-kak-prinyat-samoe-effektivnoe-reshenie-za-4-shaga/
Вы узнаете:
- Какие 6 факторов влияют на принятие решения.
- 7 индивидуальных стилей принятия решения.
- Критерии самого эффективного решения.
- Как понять, что решение самое эффективное.
- Что такое коучинг (базовые знания необходимы для понимания, как он работает).
- Как коучинг помогает принимать эффективные решения в жизни и на работе.
- Какие 4 шага можно сделать, чтобы принять эффективное решение.
- Практическая техника «4 шага к эффективному решению», которую вы сможете сделать прямо на вебинаре.
- Живые кейсы и реальные истории успеха.
БОНУС! Чек-лист «4 шага к эффективному решению», который останется с вами навсегда! Еще один подарок заготовлен для тех, кто будет с нами до конца вебинара.
Кому коучинг будет полезен?
- всем, кто ищет новые подходы в работе, т.к. привычные не дают результат;
- всем, кто стремится к личностному развитию, улучшению качества жизни, налаживанию коммуникации с другими людьми, отношений в семье;
- тем, кто в растерянности и не знает, в какую сторону двинуться;
- тем, кто хочет перемен в своей жизни и готов действовать;
- всем, кто хочет освоить новую профессию или только начинает подумывать об этом;
- всем, кто хочет помогать людям и получить инструменты для этой деятельности;
- родителям детей и, в особенности, подростков;
- консультантам во всех сферах, психологам, психотерапевтам, менторам и наставникам;
- владельцам компаний, руководителям, топ-менеджерам, предпринимателям;
- HR-специалистам, руководителям службы персонала, бизнес-тренерам.
Как видите, коучинг полезен в любой сфере благодаря своим основным принципам, которые подробно разберем на вебинаре.
Регистрация на вебинар: https://system-itc.r...nie-za-4-shaga/
Ведущий – Анна Парьева
- Коуч ACSTH (ICF)
- Сертифицированный бизнес-тренер
- Сертифицированный эксперт по работе с вовлеченностью
- Руководитель HR проектов
- Автор и разработчик гибридных программ обучения
- Автор статей для федеральных СМИ
Специализация в коучинге:
- Коуч личностного роста
- Бизнес коуч
- Коучинг в HR
Дата и время: 28 октября 2020 года с 12:00 до 14:00 по МСК
Контакты (пишите и звоните с любыми вопросами)
Андрей
Тел./Whatsapp: 8 (902) 524-64-06
Регистрация на вебинар: https://system-itc.r...nie-za-4-shaga/