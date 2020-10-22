Бесплатный вебинар «Как принять самое эффективное решение за 4 шага»

Отправлено Сегодня, 04:48

Если посчитать, сколько решений мы принимаем за день, то цифра бы точно была с несколькими нулями. Что надеть утром на работу, чай или кофе, мясо или рыба, взять новую задачу или сказать нет, как высказать свое мнение, чтобы быть услышанным, что делать с накопившимися домашними делами, чем я хочу заниматься вообще в своей жизни. Ах да, еще и вопрос с празднованием Нового года тоже пора решать.

С муками принятия решений сталкиваются все: от собственников бизнеса до молодых мам. Мало того, что решение нужно принимать – оно должно быть не абы каким, а самым лучшим и самым эффективным. Мы утверждаем, что знаем, КАК каждому из вас принимать решение. Более того, и вы это знаете! А мы лишь покажем, какие стратегии работают лично у вас.

На бесплатном вебинаре «Как принять самое эффективное решение за 4 шага» каждый поймет свои стратегии в этом вопросе и определит свой личный алгоритм принятия эффективных решений.

Регистрация на вебинар: https://system-itc.ru/event/besplatnyj-vebinar-kak-prinyat-samoe-effektivnoe-reshenie-za-4-shaga/

Вы узнаете:

Какие 6 факторов влияют на принятие решения.

7 индивидуальных стилей принятия решения.

Критерии самого эффективного решения.

Как понять, что решение самое эффективное.

Что такое коучинг (базовые знания необходимы для понимания, как он работает).

Как коучинг помогает принимать эффективные решения в жизни и на работе.

Какие 4 шага можно сделать, чтобы принять эффективное решение.

Практическая техника «4 шага к эффективному решению», которую вы сможете сделать прямо на вебинаре.

Живые кейсы и реальные истории успеха.

БОНУС! Чек-лист «4 шага к эффективному решению», который останется с вами навсегда! Еще один подарок заготовлен для тех, кто будет с нами до конца вебинара.

Кому коучинг будет полезен?

всем, кто ищет новые подходы в работе, т.к. привычные не дают результат;

всем, кто стремится к личностному развитию, улучшению качества жизни, налаживанию коммуникации с другими людьми, отношений в семье;

тем, кто в растерянности и не знает, в какую сторону двинуться;

тем, кто хочет перемен в своей жизни и готов действовать;

всем, кто хочет освоить новую профессию или только начинает подумывать об этом;

всем, кто хочет помогать людям и получить инструменты для этой деятельности;

родителям детей и, в особенности, подростков;

консультантам во всех сферах, психологам, психотерапевтам, менторам и наставникам;

владельцам компаний, руководителям, топ-менеджерам, предпринимателям;

HR-специалистам, руководителям службы персонала, бизнес-тренерам.

Как видите, коучинг полезен в любой сфере благодаря своим основным принципам, которые подробно разберем на вебинаре.



Регистрация на вебинар: https://system-itc.r...nie-za-4-shaga/

Ведущий – Анна Парьева

Коуч ACSTH (ICF)

Сертифицированный бизнес-тренер

Сертифицированный эксперт по работе с вовлеченностью

Руководитель HR проектов

Автор и разработчик гибридных программ обучения

Автор статей для федеральных СМИ

Специализация в коучинге:

Коуч личностного роста

Бизнес коуч

Коучинг в HR

Дата и время: 28 октября 2020 года с 12:00 до 14:00 по МСК

Контакты (пишите и звоните с любыми вопросами)

Андрей

Тел./Whatsapp: 8 (902) 524-64-06

Регистрация на вебинар: https://system-itc.r...nie-za-4-shaga/