Отправлено Вчера, 19:12

Ethical Hacking Tutorial Group The Codeby представляет

Курс «Тестирование Веб-Приложений на проникновение»

WAPT - пентест веб-приложений

в нашей Codeby Security School

Краткое оглавление курса:

Введение в курс

Подготовка рабочего окружения

Общая теория

Пассивный фазинг и фингерпринт

Активный фаззинг

Уязвимости

Пост - эксплуатация

Social Engeneering

Площадки для практики

Сертифкация и литература

Программа курса​

Полное оглавление составляет более 135 пунктов, не считая видео уроков и лабораторий. Это один из самых сильных курсов за всю историю рунета по теме Web Application Penetration Testing (WAPT).

Внимание! Доступ к урокам предоставляется последовательно, по мере их прохождения. Есть тестовые задания и минимальный балл для получения очередного урока.

Руководитель курса: @BadBlackHat

Инструкторы: @pr0phet @sinner67 @Bidjo111

Принимали участие в создании: @r0hack @Dr.Lafa @al04e @n01n02h

Кто эти люди ? Победа команды кодебай в 12 лаборатории пентестит, Победа команды Codeby;

Что в курсе ? Видео материалы с методичками, подробные инструкции. Доступ к лаборатории с уязвимыми системами;

Что еще: Доступ к чату и приватному разделу курса на форуме на время обучения, а так же персональные консультации в рамках курса;

Почему мы, а не другие курсы ? Над созданием курса работает несколько человек. Полностью авторский курс с практическими примерами;

Для кого этот курс ? Для людей, желающих понять суть хакинга компьютерных систем и мер по защите от атак;

Продолжительность обучения: Мы даем доступ на 4,5 месяца для полного погружения в тему. Выдаем сертификат при успешной сдаче выпускного экзамена.

Отзывы о курсе, куда же без них

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О тестировании веб-приложений на проникновение (Web Application Penetration Testingили WAPT) можно почитать здесь

Тестирование web-приложений на проникновение – это метод оценки безопасности компьютерной системы или сети посредством методической проверки данных, а также проверки эффективности элементов управления безопасностью приложений. Проверка безопасности веб-приложений фокусируется только на оценке безопасности веб-приложения.

Старт обучения 1 декабря 2020 года

запись на курс до 5 декабря включительно​

Цена курса - 44.990 руб разовый платеж или 11.990 руб помесячно*

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При оплате в сентябре цена - 34.990 руб​

При оплате в октябре цена - 39.990 руб​

Длительность курса 4,5 месяца. Полная стоимость курса, при ежемесячной оплате, составит 47.960 руб.

Важно! Перед оплатой курса заключаем договор на оказание услуг, где описываются права, обязанности и ответственность сторон. Анонимная покупка курса невозможна.

Перед покупкой:

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Как купить курс:

Несколько вариантов оплаты курса

Скидки:

Green Team ...... 12,5%;

Вы уже покупали у нас курсы ........ 25%;

Студенты ВУЗов по направлениям ИБ ..... 50%;

Grey Team ..... 50%;

Red Team ...... 75%;

Gold Team .... Free.

скидки не суммируются: если вы состоите в нескольких группах, применяется наибольшая из возможных скидок.

Остались вопросы ? Позвоните нам с 8 до 20 мск по

бесплатному телефону

8 800 707 5466

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e-mail: school@codeby.net

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