Ethical Hacking Tutorial Group The Codeby представляет
Курс «Тестирование Веб-Приложений на проникновение»
WAPT - пентест веб-приложений
в нашей Codeby Security School
Краткое оглавление курса:
Введение в курс
Подготовка рабочего окружения
Общая теория
Пассивный фазинг и фингерпринт
Активный фаззинг
Уязвимости
Пост - эксплуатация
Social Engeneering
Площадки для практики
Сертифкация и литература
Программа курса
Полное оглавление составляет более 135 пунктов, не считая видео уроков и лабораторий. Это один из самых сильных курсов за всю историю рунета по теме Web Application Penetration Testing (WAPT).
Внимание! Доступ к урокам предоставляется последовательно, по мере их прохождения. Есть тестовые задания и минимальный балл для получения очередного урока.
Руководитель курса: @BadBlackHat
Инструкторы: @pr0phet @sinner67 @Bidjo111
Принимали участие в создании: @r0hack @Dr.Lafa @al04e @n01n02h
Кто эти люди ? Победа команды кодебай в 12 лаборатории пентестит, Победа команды Codeby;
Что в курсе ? Видео материалы с методичками, подробные инструкции. Доступ к лаборатории с уязвимыми системами;
Что еще: Доступ к чату и приватному разделу курса на форуме на время обучения, а так же персональные консультации в рамках курса;
Почему мы, а не другие курсы ? Над созданием курса работает несколько человек. Полностью авторский курс с практическими примерами;
Для кого этот курс ? Для людей, желающих понять суть хакинга компьютерных систем и мер по защите от атак;
Продолжительность обучения: Мы даем доступ на 4,5 месяца для полного погружения в тему. Выдаем сертификат при успешной сдаче выпускного экзамена.
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О тестировании веб-приложений на проникновение (Web Application Penetration Testingили WAPT) можно почитать здесь
Тестирование web-приложений на проникновение – это метод оценки безопасности компьютерной системы или сети посредством методической проверки данных, а также проверки эффективности элементов управления безопасностью приложений. Проверка безопасности веб-приложений фокусируется только на оценке безопасности веб-приложения.
Старт обучения 1 декабря 2020 года
запись на курс до 5 декабря включительно
Цена курса - 44.990 руб разовый платеж или 11.990 руб помесячно*
При оплате в сентябре цена - 34.990 руб
При оплате в октябре цена - 39.990 руб
Длительность курса 4,5 месяца. Полная стоимость курса, при ежемесячной оплате, составит 47.960 руб.
Важно! Перед оплатой курса заключаем договор на оказание услуг, где описываются права, обязанности и ответственность сторон. Анонимная покупка курса невозможна.
Перед покупкой:
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Как купить курс:
Несколько вариантов оплаты курса
Скидки:
Green Team ...... 12,5%;
Вы уже покупали у нас курсы ........ 25%;
Студенты ВУЗов по направлениям ИБ ..... 50%;
Grey Team ..... 50%;
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скидки не суммируются: если вы состоите в нескольких группах, применяется наибольшая из возможных скидок.
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